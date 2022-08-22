‘Hibrit’in cazibesine Niro ile kapıldı

Son yıllarda alternatif yakıtlı modeller üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Kia, hibrit araçlara uygulanan ÖTV avantajıyla birlikte Türkiye pazarında atağa kalkmaya hazırlanıyor. Markanın SUV sınıfındaki ilk hibrit modeli olan Niro’yu Türkiye pazarında satışa sunan Çelik Motor, yeni modellerin sırada olduğunu belirtirken, Kia ile hibrit araçlar pazarında önde gelen oyuncular arasında yer almayı hedefliyor.

100 kilometrede 3.8 litrelik yakıt tüketimiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmeyi başaran Niro’nun, Kia’nın uzun yıllardır sürdürdüğü alternatif yakıtlı araçlar geliştirme stratejisinin bir ürünü olduğunu belirten Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş, amaçlarını “hibrit denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri haline gelmek” diye özetliyor. Kia’nın dünya çapında yaptırdığı araştırmaların, 2023 yılına kadar dizel araçların yüzde 55 olan ağırlığının yüzde 40’lara kadar gerileyeceğini gösterdiğini anlatan Maraş, hibrit araçların yüzde 3 olan payının da yüzde 19’a kadar çıkmasının öngörüldüğünü vurguladı.



Tek olmayacakKia markasının 30 yıla yakın bir süredir başta elektrikli olmak üzere farklı alternatif yakıtlı araçlar geliştirdiğini de hatırlatan Maraş, “Niro, kompakt SUV sınıfında hibrit teknolojisini sunan ilk araçlardan biri. 2018 yılının ilk çeyreğinde bu aracın plug-in (prizden de şarj edilebilen) versiyonunu da getireceğiz. Bununla birlikte Niro tek olmayacak. Kia’nın B sınıfı SUV modeli Stonic’i de Türkiye pazarına sunacağız. Diğerleri de bunları izleyecek. Kia’nın önümüzdeki yıllarda hibrit ve elektrikli 11 yeni modeli piyasaya çıkacak” diye konuştu.

Bayilerden şu ana kadar 100 adetlik talep aldıklarını anlatan Maraş, Türkiye’de bu yıl ilk etapta 500 adet Niro satmayı hedeflediklerini belirtirken, bunun 750 adede kadar çıkabileceğini söyledi.

Yüzde 2’lik pay

Kia’nın dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aralıksız büyüdüğünü anlatan Kia Grup direktörü Ayşe Tuncel de, 2012’den bu yana satışlarını yüzde 44 artırdıklarını, geçen yılı da 18 bin 350 adetle kapattıklarını vurguladı.

Bu yıl da 18-19 bin adet civarında satış yapmayı öngördüklerinin altını çizen Tuncel, hedeflerinin yüzde 1.9 olan pazar payını yüzde 2’ye çıkarmak olduğunu kaydetti. Yeni modellerle birlikte Kia’nın marka algısının da arttığını, iki yılda 21. sıradan 15’inciliğe kadar çıktıklarını ifade eden Tuncel, ilk 10 marka arasında olmayı arzuladıklarını da ifade etti. Algının artmasında, filo oranın azalmasının da rolü olduğunu söyleyen Tuncel, “Geçen 7 yılda filo oranımız yüzde 20’lere kadar geriledi. Bu yıl ise yüzde 10 civarında kalacak. Artık satılarımızın yüzde 90’ı perakende. Bu da marka olarak bize çok şey kazandırıyor” dedi.,

Donanım ve fiyatı ‘tek’

Türkiye’de “Executive” donanım paketiyle ve 123 bin 900 TL’lik fiyatla satışa sunulan “paralel hibrit” teknolojili Niro, 1.6 lt (105 PS) benzinli ve 32 kW elektrikli motoruyla 141 beygirlik güce ulaşıyor. 6 ileri çift kavramalı TCT otomatik şanzımanla donatılmış SUV sınıfındaki Niro, sadece önden çekişli. Geniş iç mekanı ve arka koltukta diz mesafesiyle dikkati çeken Niro, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı koltuklar, geri görüş kamerası, sunroof, 18 inç alaşım jantlar, kablosuz akıllı telefon şarjı gibi donanımlara sahip. Fabrika verilerine göre yakıt tüketimini 100 kilometrede 3.8 litreye kadar düşürebilen Niro, aküsünü benzinli motorun yanı sıra “fren enerjisi geri kazanım” sistemiyle de dolduruyor.