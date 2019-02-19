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Honda küresel otomobil üretim ağını yeniden yapılandırıyor

Honda bugün küresel üretim ağını yeniden yapılandıracağını açıkladı. Bu yeniden yapılandırma, küresel otomotiv endüstrisindeki köklü değişikliklerin bir yansıması olarak Honda’nın elektrikli otomobillere verdiği önemi artırmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Elektrifikasyonun yol açtığı önemli değişiklikler, Honda'nın üretim operasyonlarını revize etmesini ve faaliyetlerini yüksek üretim hacminin yakalanabileceği bölgelerde yoğunlaştırmasını gerekli kılmaktadır.

Honda küresel otomobil üretim ağını yeniden yapılandırıyor
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Bu nedenle, HUM (Honda UK Manufacturing Ltd.), mevcut model üretim ömrünün sonu olan de İngiltere'deki Swindon araç üretim tesisini kapatma önerisini bugün çalışanlarına
iletmiştir. Tesis şu anda yılda 150.000 otomobil üretmekte ve yaklaşık 3.500 kişiyi istihdam etmektedir. Karardan etkilenen çalışanlarla görüşmelere bugün başlanacaktır.

Söz konusu küresel yapılanma Honda’nın Türkiye'deki otomobil operasyonlarını da kapsayacaktır. Honda Türkiye A.Ş. şu anda yılda 38.000 adet otomobil üretmektedir. Şirket, 2021 yılında mevcut Civic sedan modelinin üretimini durdurmayı bunun yanı sıra Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır. Honda Türkiye A.Ş. bu dönemde Türkiye’deki paydaşlarıyla yapıcı diyaloğunu sürdürmeye devam edecektir.

Honda Motor Avrupa Başkanı Katsushi Inoue; “Sektörümüzü etkileyen köklü değişikliklerin sonucunda, elektrifikasyon stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızı buna göre yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Bunun sonucu olarak, üretim ağımızı geleceğe nasıl hazırlayacağımıza dair çalışanlarımızla masaya oturmak üzere zor bir karar aldık. Bu hiç de kolay olmadı. Bugünkü duyurunun çalışma arkadaşlarımızda yaratacağı tedirginlikten dolayı derin üzüntü duyuyoruz” dedi.

Honda’nın Avrupa merkezi İngiltere’de yer almaya devam edecek ve Avrupalı ​​müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
HondaElektrikli Otomobil
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