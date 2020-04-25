Hükümet teşviği bekliyorlar

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde sıfır kilometre otomotiv satışları yükseldi, ikinci el ise düştü. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazarı değerlendirme raporuna göre, yılın ilk çeyreğinde Avrupa genelinde satışlar düşerken Türkiye’de ise yükseldi. Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)’in açıkladığı rakamlara göre, otomobil, minibüs ve hafif ticari araç satışları dahil olmak üzere, ikinci el sektöründe de yaklasik 7,8 milyon adetlik satış gerçekleştirildi. Bu rakamlara göre ikinci el otomobil sektörü geçtiğimiz yıla oranla yüzde 14 artış kaydetti. ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, “Türkiye olarak yılın ilk çeyreğindeki satış başarımızı yılın tamamında sürdürebilmek için geçen sene olduğu gibi hükümet teşviği şart” sözlerini kullandı.

Türkiye pazarında 2018 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışları 620 bin 937 adet olarak gerçekleşirken; 2019’da yüzde 22,85’lik düşüş ile 479 bin 060 adet olarak gerçekleşti. Hükümetin geçtiğimiz sene verdiği teşvik ile 2019 son çeyrekteki toparlanma yaşanmasa bu düşüş daha fazla olacaktı. Geçen sene ki durgunluğun bir benzeri 2020’de de COVID-19 tehdidi nedeniyle ortaya çıktı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) 2020 Avrupa geneli otomotiv satış rakamlarını anımsatan ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fidan, “Yılın ilk çeyreğinde Avrupa pazarında satışlarını artıran 3 ülkeden biri olduk ve Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,8 artışla 99 bin 630 araç sattık. Fakat 2019’da olduğu gibi bu sene de küçülme yaşamamak için yılın geri kalanında hükümetin bir teşvik programını hayata geçirmesini bekliyoruz” dedi.

Sadece kamu bankaları değil özel bankalar da desteklenmeli

Otomotiv sektöründe düzenlenecek bir faiz indirimine destek olmak üzere sadece kamu bankalarının değil özel bankaların da katılması gerektiğini ve bunun için hükümetin bu bankaları da desteklemesi gerektiğini kaydeden Fidan, “Geçtiğimiz sene verilen teşvik adeta sektör için cansuyu olmuştu. Bu sene ise benzer bir teşvik olmazsa yılı 2019’dan daha kötü kapatacağız. Pandeminin en fazla etkilediği sektörlerden biri de kuşkusuz otomotiv. Ancak yeni bir teşviğin sadece kamu bankaları değil, özel bankaların da dahil edilerek yapılması elzem. Hükümetin bu konuda özel bankaları desteklemesi sektörü rahatlatacaktır. Faiz indirimin yanı sıra ÖTV matrahı ve hurda indirimleri de faiz indirimini destekleyen adımlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

İhracat lokomotif olmayı sürdürecek

Otomotiv satışlarının yalnızca Türkiye pazarı için değil ihracat için de çok önemli olduğuna vurgu yapan Fidan, “Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi, 2019 yılında ihracatta düşüş yaşasa da 30,6 milyar dolarlık dış satımla Türkiye ihracatının lokomotifi olmaya devam etti. Söz konusu ihracat rakamı 2018'de 31,6 milyar dolar düzeyindeydi. Bu da sektörün geçen yıl ihracatını yüzde 3,1 azalttığına işaret etti. İlk çeyrek değerlendirmemizde 2020 ihracat rakamlarının paralel olacağını öngörmekteydik, ancak beklenmedik ve trajik bir şekilde tüm ülkeleri etkisi altına alan pandemi nedeniyle 2 ya da 3 aylık bir üretim kaybı söz konusu olacaktır. Fark telefi edilmeye çalışılsa da 2020’nin tamamında minimum yüzde 10 civarında düşüş öngörmekteyiz. Ancak buna rağmen Türkiye’nin ihracatında otomotiv yine amiral sektör olacak” diye konuştu.

Yerli oto sektöre ciddi katkı sağlayacak

Otomotiv pazarının büyümesi ve istikrarlı bir yapıya kavuşmasının temelinde sağlam şekilde büyüme olduğuna dikkat çeken Fidan, bunun da vergi düzenlemeleri ve finansal istikrar ile söz konusu olacağını ifade ederken, “Yerli otonun üretimi ve satışa sunulması sektöre ciddi katkı sağlayacaktır” dedi. Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

Faiz ve kurdaki dengeyle beraber eğer içeride ve dışarıda olumsuz bir tablo gelişmezse sektör düzlüğe çıkacaktır. Otomotiv sektörü gerek yan sanayisi gerekse yetişmiş insan gücüyle yerli otomobil projesinden alnının akıyla çıkacak güçtedir. Bu proje gerçekleştiğinde pazarda dinamikler büyük oranda değişecektir”