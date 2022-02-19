İbrahim Aybar otomobildeki yarışı yazdı

İbrahim Aybar yazıyor - Otomotiv sektörüne emek verenler çok iyi bilirler. Her yılın sonunda; dünya genelinde otomotiv satışlarının büyüklüğü ve en çok satış yapan otomotiv markası ile ilgili sonuçlar merakla beklenir. Nihayet, 2021 yılının sonuçları geçen günlerde netleşmeye başladı. Sonuçlara göre dünya 10 milyon üzerinde üretim ve satış kaybı yaşarken Toyota markası 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da pandemi zorlukları ve tedarik kısıtlamaları arasında en çok satan otomotiv markası oldu. Birinciliği alırken büyük pazarlarda satışlarını artırmış olması da dikkat çeken bir başka konu oldu.

https://www.just-auto.com/features/why-toyota-leads-the-global-automotive-sales-chart/ adresinde yayınlanan Globaldata verilerine göre Toyota Grubu 10,07 Milyon hafif taşıt satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2020 yılındaki 9,3 milyon satışa göre büyük bir gelişmeyi gösteriyor. Böylece Toyota üst üste iki yıldır dünyanın en çok satan otomotiv markası olmanın yanı sıra en yakın rakibi Volkswagen Gurubundan 1.63 milyon adet fazla satış yaparak arayı açmış oldu.

Dilerseniz Toyota‘nın ulaştığı bu satış büyüklüğünün nedenlerini kısaca irdeleyelim:

2021 yılı içinde Toyota Çin’de 1,94 milyon satış elde ederek kendi rekorunu kırmış oldu. Ayrıca ABD’ de GM markasından fazla satış gerçekleştirdi. Bu başarısının temelinde etkili tedarik yönetimi ve yerel pazarlara kolay adapte olan satış yöntemleri yatıyor. Örneğin Çin’de pandeminin etkilerinin ve yarı iletken çip sorunlarının daha iyi yönetilmesi ile satışları son 9 yıldır pazarın önünde büyüdü. Halbuki en yakın rakiplerinin volüm yapan modelleri özellikle çip sıkıntısı ile üretim düşüşü yaşadılar. Bu da en yakın rakiplerin marka başına yıllık 1.2 milyona varan üretim kaybını gündeme getirdi. Buna mukabil Toyota’ nın yıllık üretim kaybı 400 bin mertebesine kaldı. Özet olarak söylemek gerekirse Japonlar ve Asya’lı diğer otomotiv markaları Avrupa’lı rakiplerine göre çip sıkıntısını daha hafif atlatabildiler.

Toyota‘nın 2021 yılında hibrit modellerinin ve yeni lanse ettiği elektrik motorlu otomobillerin satışlara ciddi katkı yaptığını da söylememiz gerekiyor. Bu noktada hızlı adaptasyon kabiliyetini teslim etmemiz lazım.

Sonuç olarak her zaman olduğu gibi 2021 yılında da dinamik şartlara hızlı uyum gösterenlerin zorlukları fırsata çevirdiğini görmüş olduk. Bakalım elektrik motorlu taşıt modellerine dönüşümün oldukça hızlandığı 2022 yılı sonunda otomotiv markalarından ne gibi yeni haberler alacağız?