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İkinci El araç alırken hayal kırıklığına son!

İkinci el araç alımında 1 Nisan’dan itibaren ekspertiz yaptırmak zorunlu hale gelecek. Ekspertiz yaptırılmayan araçlarda astronomik rakamlara varan sorunlarla karşılaşmak mümkün…

İkinci El araç alırken hayal kırıklığına son!
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İstanbul’un ilk TSE belgeli ekspertiz şirketi Oto Experim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, ikinci el oto alırken, ekspertiz yaptırmanın önemine dair açıklamalarda bulundu. 

Tüm bakımları yapılmış, orijinal ve hatasız gibi düşünülen araçlarda daha sonra ortaya çıkabilecek hasarların sonradan çok baş ağrıtabileceğini belirten Orhan Ağca, “Oto ekspertizi yapılmayan ikinci el araçlarda pert ve şasesi oynayan araçlar, kaporta boya, motor mekanik, gibi bölümlerde olabilecek hasar ve arızaların önceden bilinmemesi halinde karşınıza çok büyük masraflar çıkabilir. O yüzden almayı düşündüğünüz ikinci el otoyu kesinlikle çeşitli markalara göre değil şube bazında 13805 TSE HYB BELGELİ olan güvenilir bir oto ekspertiz merkezine götürmelisiniz. Bunun nedeni yeni yasaya göre 13805 TSE HYB standartlara uymayan ekspertiz servislerinin 1 Nisan itibariyle hizmet veremeyecekler olması ile ileride oluşabilecek olumsuzluklarda karşınızda muhatap bulamayabilirsiniz.” dedi.

Yeni yasayla ilgili de bilgi veren Orhan Ağca, “1 Nisan’dan itibaren ikinci el araç satışında oto ekspertiz yapılmadan ve garanti verilmeden satış yapılamayacak” diye konuştu.

Merkezi İstanbul Bakırköy’de bulunan Ağca Group bünyesindeki Oto Experim, 7.500 metrekare kapalı, 3.500 metrekaresi de açık alan, Bosch Car servis hizmetleri dahil olmak üzere 120 kişilik personeli ile Türkiye’nin en büyük, en gelişmiş ve en kapsamlı test parkuruna sahip.

Türkiye’nin ilk TSE belgeli ekspertiz şirketi Oto Experim, 10 merkezde hizmet veriyor. Bu merkezlerin 8’i İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yer alırken, 1’i Iğdır, diğeri de Van’da hizmet veriyor.

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