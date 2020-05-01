İkinci el araç fiyatları arttı

Tam dijital hizmeti ve yenilikleriyle Türkiye’de ikinci el araç pazarında rehber niteliğinde olan ikinciyeni.com, nisan ayında satılan ikinci el otomobil ve hafif ticari araçların fiyat analizini gerçekleştirdi.

Türkiye’de yalnızca ikinciyeni.com tarafından paylaşılan gerçek satış fiyatlarına göre hazırlanan analizde, mart ayının ikinci yarısı itibarıyla Covid-19 salgınının etkisiyle düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatlarının nisan ayında artış gösterdiği dikkat çekti.

Nisan ayındaki fiyat artışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Ocak ve şubat aylarında ikinci el araç pazarındaki fiyat artışı sürmüştü. Hatta mart ayının ilk 10 gününde de yüzde 3 oranında fiyatların arttığını gördük. Mart’ın son 20 gününde ikinci el araç fiyatları yüzde 8 düştü. Nisan ayının ilk haftasında da fiyatların yüzde 1-2 seviyesinde düşmesiyle toplamda yüzde 10 seviyelerinde bir düşüş yaşandı. Nisan’ın son 20 günlük döneminde ise fiyatların yeniden artış gösterdiğini ve ay genelinde toplamda yüzde 1.75 arttığını gördük” dedi.

İkinci el fiyatlarındaki artışı beklediklerini belirten Ayyıldız, “Daha önce yaptığımız değerlendirmelerde de fiyatlardaki düşme eğiliminin uzun sürmeyeceğini ve kısa süre içerisinde yeniden artış göstereceğini kaydetmiştik. İkinci el araç artık bir yatırım enstrümanı olarak görülüyor ve sıfır araç fiyatlarının artmasıyla birlikte stok sorunun da yaşanması talebin ikinci el araçlara yönlenmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

İkinci el araçların gerçek satış fiyatı verilerini ikinciyeni.com adresini ziyaret eden herkese ücretsiz ve şeffaf bir şekilde sunduklarını kaydeden Emre Ayyıldız, bu anlamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, ikinci el araç satın almak isteyenlerin kurumsal ve hesap verebilir noktaları tercih etmelerini önerdi.

Üç ayda 2 milyon 143 bin ikinci el araç satıldı

Öte yandan TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de 2020’nin ilk üç ayında 2 milyon 143 bin 426 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Satılan araçların 1 milyon 519 bin 158’i ocak ve şubat aylarında satılırken, Covid-19 salgının etkisini göstermeye başladığı mart ayında ise 624 bin 258 adet ikinci el araç satıldığı gözlendi.

ikinciyeni.com’daki araçlara 900 bine yakın teklif

Tam dijital alt yapısıyla ikinci el araç satın alma işleminin güvenli bir şekilde online olarak yapılmasına olanak sağlayan ikinciyeni.com, 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği açık arttırma ile satışlarına Covid-19 döneminde de devam ediyor. Yılın ilk üç ayında açık arttırmaya çıkan araçlara 820 binden fazla teklif gelirken, bu sayı nisan ayında 72 bin olarak gerçekleşti.

Ocak – Nisan ayları döneminde yaklaşık 7 bin aracın platform üzerinden satıldığı ikinciyeni.com’da satın alınan araçlar lojistik hizmeti sayesinde istenilen adrese de teslim edilebiliyor.