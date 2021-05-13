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İkinci el otomobilde fiyatlar artacak beklentisi oluştu

TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı ve CSK Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kumdakcı “Bayram sonrası havaların ısınması ile zaten geleneksel hale gelen ikinci el talep artışının bu sene küresel salgının etkisi ile daha fazla yaşanacak olması, yüksek döviz kuru etkisi ve ÖTV’de herhangi bir indirim olmayacağı öngörüsü ile özelikle ikinci el araç piyasasında, geçen yıl gibi fahiş oranda olmasa da yine ciddi bir fiyat artış beklentisi oluştu” dedi.

İkinci el otomobilde fiyatlar artacak beklentisi oluştu
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“İkinci el otomobil bayram sonrasını bekliyor”

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil piyasasının bayram sonrasında hareketli günler yaşayacağını söyledi. Kumdakcı’ya göre ÖTV’de indirim beklentisinin olmaması ve otomobil fabrikalarındaki çip tedariki sıkıntısı ikinci el piyasasını hareketlendirecek unsurların başında geliyor.

Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan otomotiv sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,6 artarak 48.375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 artarak 13.113 adet oldu. Rakamlar satış adetlerinin bir yıl öncesine göre gözle görülür bir şekilde arttığını gösterse de, fabrikalarda küresel salgın nedeniyle yaşanan üretim sıkıntıları, çip tedariki konusunda yaşanan darboğaz ve ÖTV oranlarında düşüş beklentisinin olmaması ikinci el otomobil piyasasının hareketli günler geçireceğini işaret ediyor.

“Bayram sonrasında hareketlilik başlar”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı ve CSK Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kumdakcı şu ifadeleri kullandı: “ÖTV’de geçen yıl beklenen indirim yerine yapılan düzenleme ile gerçekleşen oransal artış, ardından bu sene başında elektrikli otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesi araç alacaklarda her zaman bekledikleri Özel Tüketim Vergilerinde herhangi bir indirimin olmayacağının bir göstergesi niteliğinde olarak yorumlanabilir. Diğer yandan pandemi döneminde otomobil fabrikalarında yaşanan çip tedariki sıkıntısı ve buna bağlı olarak yaşanan arz daralması sıfır araca olan talebin karşılanmasında sorun yaratıyor. Geçen yıl araç fabrikalarında yaşanan üretim sorunu nedeni ile ikinci el otomobillere olan talep patlamasının bir benzerinin daha yaşanma ihtimali bu yaz ayları içinde olası görünüyor. Sonuç olarak bayram tatili sonrası havaların ısınması ile zaten geleneksel hale gelen ikinci el talep artışının bu sene küresel salgının etkisi ile daha fazla yaşanacak olması, yüksek döviz kuru etkisi ve ÖTV’de herhangi bir indirim olmayacağı öngörüsü ile özelikle ikinci el araç piyasasında, geçen yıl gibi fahiş oranda olmasa da yine ciddi bir fiyat artış beklentisi oluştu.”

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Ikinci El OtomobilOtomobilSerkan KumdakciTÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Ve CSK Denetim Yönetim Kurulu Başkanı
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