İkinci elde 30 gün içinde iade fırsatı!

Türkiye’nin ilk dijital ikinci el araç alım-satım platformu VavaCars, yeni kampanyasıyla tüketicinin yanında olmaya devam ediyor. Kampanya dahilinde, ağustos ayı içinde VavaCars’tan araç alan tüketiciler, 30 gün iade hakkına sahip olacak.

Türkiye’nin ilk ikinci el araç alım-satım elektronik ticaret platformu VavaCars, ağustos ayında 30 gün iade hakkıyla kampanyasını sunuyor. Her zaman tüketicinin yanında olan ve araç sahipliği maliyetini düşürürken ikinci el alım satımını güvenli ve tasasız bir hale getirmeyi hedefleyen VavaCars, halihazırda devam eden 14 günde iade hakkı taahhüdünü, 30 gün/1000 km’ye çıkarıyor.

Kafa karışıklığına son

İkinci el araç alım satımında tüketicinin her zaman yanında olduklarını belirten VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt şunları söyledi:

“Tüketiciler diledikleri aracı kendileri için en doğru olan zamanda almayı hak ediyor. Bizim en önemli önemli önceliğimiz tüketicilerimiz için güvenli, tasasız, doğru zamanlı ve çevik alım çözümleri üretmek. 30 günde iade kampanyamızla tüketicilerimizin içlerini rahatlamak istiyoruz. Zira bu kampanya ile hem hayallerindeki araca değişken makro dinamiklerden bağımsız bir şekilde hemen sahip olabilecekler hem de en ufak bir soru işareti yaşamaları halinde bir ay içinde diledikleri gibi iade edebilecekler. Böylece hiçbir ekstra yük ile karşılaşmadan gönül rahatlığıyla hareket edebilecekler” şeklinde konuştu.

Baştan sona dijital olan iş modeliyle ikinci el araç alım satımında tamamen güvenli, şeffaf ve tasasız bir deneyim sunan VavaCars tüketiciye yansıyan tüm mali ve operayonel yükleri minimize etmeyi hedefliyor.

VavaCars’ın ağustos ayı boyunca sürecek olan kampanyasıyla tüketiciler, hayallerindeki aracı beklemeden satın alabilirken, dilerlerse 30 gün içinde de rahatlıkla iade edebilecekler.