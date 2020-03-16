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İkinci elde artış haziranda duracak

Türkiye'nin ikinci el araç pazarındaki güçlü oyuncularından Otomerkezi.net, geçtiğimiz ay sunmaya başladığı yenilikçi hizmeti "Hemen Sat Merkezi" sistemi ile 1 ayda 150 adet aracın satın alımını gerçekleştirdi.

İkinci elde artış haziranda duracak
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Kullanıcıların 24 saat içinde otomerkezi.net üzerinden araçlarını satmasına olanak tanıyan ve sadece 15 dakika içerisinde ödeme yapan sisteme, vatandaşların çok yoğun bir ilgisi olduğunu belirten Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 2020'nin ilk iki ayında ikinci el online araç pazarının, 2019 yılının ilk iki ayına oranla 302 bin 083 adet satışla yüzde 17,63 büyüdüğüne, fakat 1 yıl içinde yüzde 40'lara varan fiyat artışlarının Haziran ayında son bulacağına dikkat çekiyor. Birçok modelin ortalama yüzde 20'den fazla değer artışıyla prim yaparak bir yatırım aracına dönüştüğünü söyleyen Karakaş, aracını satmayı düşünenler için doğru zaman olduğunu dile getiriyor.  

Ülkemizin ikinci el araç pazarındaki önemli oyuncularından Otomerkezi.net'in geçtiğimiz ay yüksek teknolojiye sahip altyapıyla hizmete sunduğu "Hemen Sat merkezi" sistemi aracılığıyla 1 ayda 150 adet aracın satın alımını gerçekleştirdi. Araç sahiplerinin 24 saat içinde yaş ve fiyat sınırlandırması olmaksızın otomerkezi.net web adresi üzerinden araçlarını satmasına olanak tanıyan sistem sayesinde, 120 ekspertiz noktasından araç sahibine en yakın yerden ekspertiz işlemi yapılıyor, satış ve devir işlemleri sonrasında ise sadece 15 dakikada ödeme gerçekleştiriliyor. 

İkinci eldeki fiyat artışı Haziran'da son bulacak

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, Hemen Sat Merkezi'ne vatandaşların çok yoğun ilgisi olduğunu belirtirken, 2020 yılının ilk iki ayında hafif ticari araç+otomobil satışlarının 302 bin 083 adet seviyesine ulaştığını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Yılın ilk iki ayında ikinci el online araç pazarı, geçtiğimiz yılın ilk iki ayına göre yüzde 17,63 büyüme gösterdi. Bu yıl ikinci el online araç pazarının 2 milyon 250 bin adetlere ulaşması mümkün görünüyor. Fakat son 1 yılda ikinci eldeki fiyatların yüzde 40'lara kadar yükselişi, fiyatların aynı oranda artış göstereceği beklentisiyle birçok araç sahibinin satış kararını ertelemesine sebep oldu ve araç değişim eğrisi düştü. Fiyatlar 2020 ikinci yarıya kadar maksimum yüzde 7-8'e kadar artacak, Haziran ayı gibi de bu fiyat artışları son bulacaktır. Nisan ayının sonuna doğru sıfır kilometre araç pazarında da hareketlenme öngörüyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı aracını satmak isteyenler için doğru zaman bu günler" dedi. 

En yüksek talep 45 Bin-90 Bin TL aralığında

2020 yılının ilk iki ayında ikinci el online araç pazarında aslan payını yüzde 41,8 oranla kompakt sınıfın aldığını ifade eden Karakaş, en çok satan markanın Volkswagen, en çok satılan modelin Volkswagen Passat olduğunu, en çok araç satılan bölgenin ise Marmara Bölgesi olduğunu belirtti. Ayrıca Otomerkezi.net CEO'su Karakaş,  "Türkiye çapında ortalama 45 Bin TL ile 90 Bin TL aralığında fiyata sahip araçlar en çok talep gören modeller oluyor. Bu fiyat Anadolu'nun bazı bölgelerinde 30 Bin TL'ye kadar düşüyor. Fiyatların çok oynak olduğu bu dönemde Otomerkezi.net'in avantajı ise 45 gün boyunca fiyatların sabit kalması; bu sayede araç satın alacaklar ani fiyat artışlarından korunmuş oluyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Ali KarakaşOtomerkeziHemen Sat Merkezi
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