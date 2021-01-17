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İkinci elde yüzde 10'luk satış artışı bekleniyor

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Salgınla birlikte bireysel araç kullanımına yönelim arttı ve bu, araç satın alma talebini daha da tetikleyecek ve normalleşmeye başlayacağımız dönem ile birlikte piyasa tekrar dinamik ritmini bulacaktır. 2021 yılını geçen yıla göre yine en az yüzde 10’luk bir artışla yaklaşık 9 milyon adet satış ile kapatacaktır" dedi.

İkinci elde yüzde 10'luk satış artışı bekleniyor

İkinci el otomobil pazarı, 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 10’luk bir artış göstererek 8 milyon adetin üzerinde kapattı. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Mart ayında etkisini gösteren salgın ile birlikte piyasa neredeyse durma noktasına geldiğini, sonrasında kur ve devam eden fiyat yükselişleri ile beraber, talep ve satışlarda patlama yaşandığını belirterek, “Ekim ayında dengelenen ikinci el piyasası, Kasım ve Aralık ayında ise gerek faiz artışları gerekse sıfır araç kampanyaları ile durgun bir dönem geçirdi. Pazar her şeye rağmen 8 milyon adet üzerinde bir satışla 2020 yılını büyüyerek kapattı” dedi.

Ülgür, 2021 ile ilgili öngörülerini de şu şekilde açıkladı:

“Ocak ayında Aralık ayına göre daha hareketli bir pazar yaşanıyor ve bu artarak devam ediyor.  Mart ayı itibariyle de piyasanın normale dönmesini bekliyoruz. Salgınla birlikte bireysel araç kullanımına yönelim arttı ve bu, araç satın alma talebini daha da tetikleyecek ve normalleşmeye başlayacağımız dönem ile birlikte piyasa tekrar dinamik ritmini bulacaktır. 2021 yılını geçen yıla göre yine en az %10’luk bir artışla yaklaşık 9 milyon adet satış ile kapatacaktır.”

Ülgür, tüketicilere de seslenerek, pazarda hareketliliğin de başladığı bu dönemin, fiyatlar ve araç çeşitliliği açısından avantajlar sunduğunu ve bunun satın alma için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini de kaydetti.

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İKİNCİ EL SATIŞLARI 2021DEEN AZ YÜZDE 10 ARTAR
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