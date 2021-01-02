İkinci elin karnesi çıktı

Türkiye’ye güçlü bir yatırımla giren VavaCars, her sektör gibi pandemi sürecinde yaşanan ekonomik çalkantılardan en çok etkilenen iş ortağı galeriler ve bayiler ile dijital platformda buluşarak sektör değerlendirmesinde bulundu.

Uzman konuklarıyla otomotiv sektörü ve 2.el piyasası üzerine “VavaCars Gündem”i düzenleyen marka, 2020’de yaşananları değerlendirirken 2021 için de fırsatlara ve olası tehlikelere dikkat çekti.

2.el pazarı 2020’de Avrupa’dan pozitif ayrıştı

Ekonominin lokomotiflerinden biri olan otomotiv sektörü özelinde değerlendirmelerle başlayan Emre Özpeynirci, yurtdışında otomotiv sektörünün ülke ekonomilerine ve gayri safi milli hasılaya katkılarının %5’in üzerinde olduğunu belirtti. Sıfır otomobil ve 2. el birbirine entegre pazarlardır. Bu iç içe geçen pazarların birinde yaşanan hareket devamında diğerinin de reaksiyon göstermesine sebep olur. 2015- 2017 yıllarında 1 milyon adetlik rakamlara ulaşan sıfır araç piyasası, 3 yıllık büyümenin ardından 2018’de yaşanan ekonomik dalgalanmanın sebep olduğu önemli bir daralma yaşadı. Sektöre destek için 2019’da gelen teşviklerden sonra 2. el piyasası çok ciddi oranda bir küçülme yaşadı. Kötü geçen bu iki senenin sonunda 2020 yılına büyük bir umutla girildi, ötelenen taleplerin karşılık bulacağı bir yıl beklentisi vardı, pandemiye kadar! Ama pandemi ile birlikte oluşan özel araç ihtiyacı hem sıfır araçta hem 2. elde ötelenen talebin de etkisiyle büyüme yaşandı ve Türkiye bu konuda Avrupa’dan pozitif ayrıştı.

VavaCars iş modelinden ve Türkiye oluşumundan bahseden VavaCars İş Geliştirme ve Operasyon Direktörü Tuluy Noyan, 2.el piyasasının sahip olduğu büyük potansiyelin bir yansıması olarak Petrol Ofisi’nin kardeş şirketi olarak kurulduklarını hatırlattı. Başlangıç için Türkiye’nin, hatta İstanbul’un seçilmesinin tesadüf olmadığını, ülkenin sahip olduğu büyük ekonomik potansiyeli, rekabetçi bir pazar olmasıyla VavaCars konseptini test edebilmek için ideal bir laboratuvar ortamı bulduklarını söyleyen Noyan, burada yaşanan başarılı süreçlerin sonucunda Pakistan ile global büyümede ilk adımın atıldığını sözlerine ekledi. Aynı zamanda VavaCars iş modellerinde tüketiciden alınan araç çeşitliliğini, en hızlı, en iyi fiyata, tüm detaylarıyla iş ortaklarına sunup yine en iyi satış sonrası hizmetin verildiğinden de bahsetti.

Sektörün Cirosu 500 Milyarlık TL

Sektöre dair yaptığı başarılı analizlerle tanınan EBS Analiz Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Erol Şahin, 2020 yılının hem sıfır otomobil hem de 2.el piyasası için çok olumlu başladığını ancak pandemiyle birlikte her şeyin altüst olduğunu belirtti. 2. el araç piyasasının otomobil ve hafif ticari araçla birlikte 8-8 buçuk milyon adet potansiyeliyle birlikte toplamda 500 milyar liranın üzerinde bir ciroya sahip olduğunu söyleyen Şahin, Türkiye ekonomisinin 1.6 trilyon olduğu göz önünde bulundurulduğunda burada söz konusu olan toplam cironun büyüklüğüne dikkat çekti.

Haziran ayında kredi faizlerinde yaşanan düşüşle birlikte %93 büyüme gösteren 2. el pazarının, Kasım ve Aralık aylarında açıklanan faiz artışlarının etkileriyle Ocak, Şubat ve Mart aylarında daha ciddi bir daralma ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Beklenen bu süreçlerle ilgili doğru stok yönetimi, doğru araç tespitinin önemine vurgu yapan Şahin, fiyatı talebin belirlediğini, müşteri yoksa fiyat arttırmanın bir sonuca ulaştırmayacağına dikkat çekti.

Galeriler Kurumsallaşıyor

Gelecek döneme dair sektörün gidişatını da değerlendiren Erol Şahin, iş modelinin küçük esnafın, 5-6 galeri esnafının bir araya gelmesiyle birleşeceğini, böylelikle kurumsal yapıya döneceğini, tüketicinin de artık bu konforu aradığını ve yönelimin bu yapıya olduğunu belirtti. Tüketicinin kolaya alıştığını, bütün işlemlerin tek seferde, tek elden halletmek istediğine dikkat çeken Şahin, kasko, kredi, sigorta, bakım- onarım gibi pek çok hizmetin paket halinde sunulmasını bekleyen tüketici talebinin kurumsal yapıya geçişi hızlandıracağını söyledi.

Türkiye’de satışa çıkarılan 2.el araçların %52’si 10 yaş üzeri, %80’i de 5 yaş üzerinde araçlardan oluşuyor. Bu durumun Türkiye’nin net alım gücünü gösteren bir tablo olduğuna dikkat çeken sektör uzmanları, Avrupa’da ve Dünya’da hurda sınıfında bulunan araçların Türkiye’de en çok tercih edilen araçlar olduğuna vurgu yaptı. Hurda teşvikinin bu noktada büyük önem kazandığı belirtildi. 2021 yılı şubat ayı itibariyle sıfır araçlarda ise distribütörlerin fiyatları dengelemek amacıyla daha boş paket ve düz vites araçlara yöneleceği; bu doğrultuda 2. el otomotiv bayi ve galerilerinde bulunan 2-3 yaş aralığında otomatik vites ve daha donanımlı araçların kıymetlenebileceğinden bahsedildi.