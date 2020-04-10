İlk o tek bir eleman çıkarmayacağız dedi… Tüm detayları kanalekonomi’de anlatacak

Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs salgını nedeni evlere kapandığımız şu günlerde Ekonomi Gazeteciler Derneği, ‘‘EGD ile EvdeKal Sohbetleri’’program serisine önemli isimlerin katılımı ile devam ediyor.

Haftanın her günü farklı saatlerde usta isimlerin sunumuyla gerçekleştirilen programın bu haftaki konuğu Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt.

Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak'ın sunumu ile gerçekleşecek olan canlı yayında, COVİD-19 salgını sürecinde otomotiv sektörü nasıl önlem aldı? Tüm aklımıza takılan sorularınızının cevabı 10 Nisan Salı (bugün) saat 16.00'da @kanalekonomi Instagram hesabı üzerinden yapılan canlı yayında olacak.