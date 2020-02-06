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İlk P-OLED Ön Konsolu 2021 Cadillac Escalade’de kullanıldı

LG Electronics'in P-OLED teknolojisini içeren kavisli OLED ekranının ilk kez bir araçta kullanımına örnek olan Cadillac Escalade 2021 tanıtıldı. P-OLED ekran, Cadillac’ın ikonik SUV modelinin yepyeni tasarımının merkezinde yer alıyor. Cadillac Escalade 2021, LG’nin P-OLED Dijital Kokpit Çözümü (DCS) özelliğine sahip ilk araç olma özelliği de taşıyor.

İlk P-OLED Ön Konsolu 2021 Cadillac Escalade’de kullanıldı
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LG Electronics'in P-OLED teknolojisini içeren kavisli OLED ekranının ilk kez bir araçta kullanımına örnek olan Cadillac Escalade 2021 tanıtıldı. P-OLED ekran, Cadillac’ın ikonik SUV modelinin yepyeni tasarımının merkezinde yer alıyor. Cadillac Escalade 2021, LG’nin P-OLED Dijital Kokpit Çözümü (DCS) özelliğine sahip ilk araç olma özelliği de taşıyor. 38 inç ekran, en büyüğü çapraz olarak 16.9 inç ölçülerindeki üç ayrı P-OLED ekran panelinden oluşuyor. Üç kavisli ekran, araçla ilgili temel bilgileri görüntülemek için Gösterge Paneli Grubu (IPC) ve ses, video ve navigasyon içeriği için bilgi-eğlence ekranı olarak hizmet veren Entegre Orta Bölüm’den (ICS) oluşuyor.

Escalade’in gelişmiş sistemi, tümü LG tarafından geliştirilen yazılımla güçlendirilmiş artırılmış gerçeklik özellikli navigasyon ve gece görüşü gibi özellikler içeriyor. LG’nin gelişmiş yazılımı Otomotiv Güvenlik Bütünlük Seviyesi (ASIL) ile uyumlu olmasının yanı sıra, ISO’nun kara taşıtlarının işlevsel güvenliği için uluslararası standardını da karşılıyor.

Pazar araştırma firması IHS Markit'e göre, küresel otomotiv ekran pazarının 7.8 milyar dolardan (2018 yılı rakamı) 2023 yılına kadar 10.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Geniş görüntüleme açısı, eğrilik ve cesur grafikler, P-OLED ekranını sürücüler için çok daha sezgisel hale getiriyor. OLED teknolojisinin yüksek derecede esnekliği ve eşsiz inceliği, inovasyona meraklı tüketicilere yeni yenilikler sunmak isteyen lider otomobil üreticileri için de cazip hale geliyor.

LG Otomobil Malzemeleri Şirketi Başkanı Kim Jin-yong, “Bu teknolojiyi Cadillac gibi köklü bir marka ile tanıtmak sadece bir onur değil, aynı zamanda otomotiv çözümlerimizin endüstrinin sunabileceği en iyi ürünler arasında yer aldığının ispatıdır. LG'nin OLED TV'lerde dünya lideri olma konusunda biriktirdiği yılların bilgi ve tecrübesi, araç içi deneyimini iyileştirmek için uygulanacak” dedi.

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