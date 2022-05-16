İstanbul'a 11 Katlı Otoavm

Bakırcı Yapı ile Altınbaş Holding, “Türkiye’nin yeni, İstanbul’un en merkezi OTOAVM’si” sloganı ile Autogross İstanbul’u hayata geçirmek için işbirliğine gitti. TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağında yer alan Altınbaş Holding’e ait arazi üzerinde Bakırcı Yapı tarafından tasarlananAutogross İstanbul, şehrin merkezinde sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, hem galericiler hem de ziyaretçiler açısından kusursuz bir deneyim sunmak için geliyor. 2023 yılı sonunda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlamalarına kadar tamamlanacak olan proje, 3 milyar lira yatırım değeri ve 5500 araç kapasitesi ile sektörün yeni merkezi olacaktır. Toplam 11 kattan oluşan projede 100 metrekare ile 1500metrekare arasında değişen 179 adet mağazasatışa sunulacaktır. Çok yüksek sayıda ön talep toplanan projede satışlar bugünden itibaren başlayacaktır.

Sağlam: Herkes için cazip bir yatırım aracı

Autogross İstanbul’un tanıtımı için Sahngri-La BosphorusHotel’de bir basın toplantısı düzenlendi. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İmam Altınbaş’ın da hazır bulunduğutoplantıda projenin tanıtımını Bakırcı Yapı’nın bağlı bulunduğu Sağlam Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sağlam gerçekleştirdi. Sağlam, “İnanıyoruz ki; böylesine değerli bir lokasyonda bu ölçekte bir projede yer almak herkes için büyük bir ayrıcalık olacak ve projemiz her geçen gün değerine değer katarak yatırım yapan herkesi çok mutlu edecektir.” dedi.

Autogross İstanbul’un, ruhsat sorunu çeken oto galericilerinin bu sorununa da çare olacağını belirten Sağlam, “Biliyorsunuz İstanbul’un birçok noktasında oto galericileri tek tek veya kümelenme şeklinde toplanmış bulunuyor. Ancak önemli bir kısmının Ticaret Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu yeni yönetmeliğe göre ruhsat konusunda problemleri var. İşte Autogross İstanbul ile biz ruhsat sorunu yaşayanların derdine çare oluyoruz. Yeni yönetmeliğe uygun olarak inşa edilen Autogross İstanbul’dan yer alan galeri sahipleri artık böyle bir sorunla uğraşmak zorunda kalmayacak. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki; Autogross İstanbul, otomotiv sektörünün yeni çekim merkezi ve sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplayan bir merkez olacak” dedi.

İki holdingin ortak fikri ile hayat buldu

Arazinin Altınbaş Holding’e ait olduğunu ancak üzerine yapılacak Autogross İstanbul’un her iki holdingin ortak fikri olduğunu belirten Sağlam, “Bu proje Bakırcı Yapı’nın gayrimenkul sektöründeki deneyimi ile Altınbaş’ın ticari hayattaki tecrübesinin harmanlanması ile meydana geldi” dedi.

“Autogross İstanbul, sadece bizim için değil, oto galericileri için, sektör için ve İstanbul için, önemli bir proje” diyen Sağlam, “Oto galericileri ve sektör için önemli çünkü, kendileri için tüm detayların düşünüldüğü ve kusursuz bir yapıda faaliyet gösterebilecekler. İstanbul için önemli çünkü, benzersiz lokasyonu, modern tasarımı ile düzenli bir işyeri örneğini tüm dünyaya gösterebilecek. Bizim için de önemli çünkü biz de herkesin örnek göstereceği bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşayacağız.” diye konuştu.

Sağlam “Autogross İstanbul projemizin hayata geçmesi ile otomotiv sektörüne yıllık 75 milyar liralık ilave bir katma değer oluşturacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Yüzde 25 peşin kalanı 18 taksit

Projenin detaylarını ise Proje Direktörü Fatih Yıldırım açıkladı. Proje 14 bin 250 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek ve inşaat alanı 90 bin metrekareyi bulacak. Autogross İstanbul 11 kattan oluşacak, 9 katta otomotiv satışı ile ilgili dükkanlar ve tahsis alanları olacak, 2 bodrum kat ve teras katı otopark olarak kullanıma sunulacak. AVM’ye 5 kattan direkt giriş olacak. Ortalama dükkan büyüklüğü 100 ila 1.500 metrekare arasındadır. Projede bir dükkanın satış fiyatı 12 milyon TL’den başlamaktadır. 179 dükkanın bulunduğu projede şu ana kadar çok ciddi bir ön talep ile karşılaştık. Ödeme şekli Türk Lirası bazında yapılan satışlarda yüzde 25 peşinat talep edilirken kalan tutar 18 eşit taksitle ödeniyor.