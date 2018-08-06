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İstanbul’da tozu dumana kattılar

Türkiye’nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift’te kozlarını paylaştı. Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında düzenlenen organizasyonda daha önce görülmemiş engelleri ustalıkla aşan 23 pilot, tribünleri dolduran 10 bine yakın seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.

İstanbul’da tozu dumana kattılar

Otomobil sporlarının en dikkat çeken dallarından biri olan drift mücadelelerinin Türkiye’deki en büyük organizasyonu Red Bull Car Park Drift, bugün İstanbul’da düzenlendi.
Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında gerçekleşen organizasyonda ‘gazlayan’ pilotlar tozu dumana kattı. 23 pilotun yarıştığı etkinliği 10 bine yakın seyirci yerinden izledi. Dünyaca ünlü pilot Abdo Feghali de gösteri sürüşleri yaptı. Etkinlikte Falken lastikleri kullanıldı.
‘En uzun drift süresine sahip sporcu’ unvanına sahip olan Feghali, organizasyon hakkında, “2018’de Red Bull Car Park Drift’in Türkiye’de yapılacağını duyunca çok heyecanlandım. Bugün İstanbullularla birlikte unutulmaz bir yarış yaşadık. Parkurlardaki engeller tüm dünyada aynı şekilde uygulanıyor. Biz de bugün Türkiye’de global standartlarda bir drift yarışına tanıklık ettik. Oldukça heyecanlıydı…” açıklamasını yaptı.
Yarışmada başarılı olan isimlerin ödüllerini TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ile TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Car Park DriftRed BullSinan Erdem Spor Salonu
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