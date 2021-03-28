İşte EGOD’un yeni yönetimi

Ege Otomotiv Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda bayrak değişimi yaşandı. Tek liste ile gidilen seçimlerde Mustafa Akkalay, başkanlığı Mehmet Torun’a devretti. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un da katıldığı genel kurulda, EGOD’un önümüzdeki süreçte dijitalleşme ve yeni atılımlarla gücünü artıracağı ifade edildi.

EGOD’un pandemi koşulları nedeniyle ertelenen ve olağanüstü hale gelen genel kurulu Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi’nde yine pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’ın yaptığı genel kurulda, Mustafa Akkalay döneminin yönetim ve denetim kurulu ibra edilirken, EGOD’un yeni başkanı oy birliği ile Mehmet Torun oldu. Torun’un listesinde üç kadın üye de yer aldı.

Yenilikler ve yeni hedefler

EGOD Başkanlığına seçilen Torun, kendisine duyulan güvene teşekkür ederken iddialı hedefler ortaya koydu. İlk adım olarak EGOD’da dijitalleşmeyi gerçekleştirerek e-Dernek haline getirmek istediklerini belirten Mehmet Torun, “Tüm üyelik işlemlerinin dernek portalından yapılabileceği yeni teknolojik çözümler üretmeyi düşünüyoruz” dedi.

Mehmet Torun, Yönetim Kurulu’ndaki kadın üyelerin önderliğinde kadın komisyonlarının da kurulacağı haberini verirken, “İnanıyorum ki, yeni dönemde sanayi sitelerinde aralarında mülteci çocukların da olduğu çıraklardan, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların yanı sıra Bornova Belediyesi’nin de içinde bulunduğu ‘Altın Bilezik’ projesine de katılarak fark yaratacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

İzmir ekonomisine EGOD damgası

EGOD’da yeni dönemde bayrağı Mehmet Torun’a devreden Mustafa Akkalay da, başkan olduğu dönemde hem İzmir Ticaret Odası hem de yerel yönetim seçimlerinde etkin rol oynadıklarını vurguladı. Akkalay, “İzmir Ticaret Odası seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı üyelerimiz arasından çıktı. İZTO çatısı altında dernek ve sektör adına önemli görevler üstlendik. Yerel yönetim seçimlerinde de o dönemki başkanımız Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediye Başkanı oldu. Kendileriyle gurur duyuyoruz” dedi.

Pandemi döneminde bile üyelerinin yanında olduklarını, gerek dernek gerekse BASİFED gibi üst kuruluşlarla birlikte çalışmalar yaptıklarını anlatan Akkalay, tüm üyelere bu süreçteki destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

EGOD Genel Kurulu’nun divan başkanlığını yapan İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise, derneğin geçmiş dönem başkanlarından Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un yerel yönetimdeki çalışmalarını, depremde, sel felaketinde belediyenin bütün imkanlarıyla felaketzedelerin yanında olmasını överken, sivil toplum kuruluşlarına kazandırdığı merkez için de teşekkür etti.

İduğ: Her zaman EGOD’un yanında olacağız

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, EGOD Olağanüstü Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Her zaman EGOD’un yanında olacağız” mesajı verdi. Sivil toplum örgütlerinin kira, sekreterya, toplantı mekanı gibi sorunlarını çözmek amacıyla belediye başkanı olduğu günden itibaren bir çalışma içine girdiklerini ve Altındağ’da Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi’ni inşa ettiklerini hatırlatan İduğ, “Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere İzmir’deki 720 dernek ve federasyonun 220’si buraya üye oldu. Bu yerleşkede ana odağımız STK’larda aynı konularda birlikte çalışan grupların birlikte sinerji oluşturmasıdır. EGOD’un da artık bir dernek binası aramasına gerek yok. Buranın kapısı ömür boyu derneklere, federasyonlara hizmet için açıktır. EGOD sahip olduğu imkanlarla üyelerine daha nitelikli hizmetler götürecektir” dedi.

EGOD’un yeni yönetimi

Başkan: Mehmet Torun

Başkan Vekilleri: Serhat Çakmak, Fadıl Kılınç, Erkan Uz

Sayman: Batuhan Bekiroğlu

Genel Sekreter: Fadıl Odabaşılar

Üyeler: Erdem Gülüş, Ertuğ Akkalay, Ertürk İduğ,

Tahsin Yüksel, Deniz Özçakırlar, Banu Yetişenler,

Nilsu Özdağ, Berk Altunkeserler, Serkan Tereci

Denetleme Kurulu:

Bahadır Ünal, Ramazan Bektaş, Haluk Meriç

Disiplin Kurulu:

Mustafa Akkalay, Hüseyin Ünal, Nail Erakın

Danışma Kurulu:

Mustafa İduğ, Mehmet Tiryaki, Selami Özpoyraz, İsmail Kazcıoğlu, Adnan Güney, Halil Şahin