İşte ikinci el otomobilin liderleri

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, son bir yıl içerisinde ikinci elde en çok değer kazanan marka ve modelleri listeledi. Buna göre, Türkiye’de ikinci el araçlar arasında en çok değer kazanan otomobil, yüzde 46 değer artışı kaydeden 2017 Renault Megane 1.5 DCI Sedan oldu. Araştırma kapsamında, ikinci elde değerini en çok artıran marka Renault olurken, fiyat değer oranını en çok artıran modellerin yine Renault modelleri olması dikkatleri çekti.

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci el araçlar arasında kapsamlı bir fiyat araştırması yaptı ve son 1 yıl içerisinde en çok değer kazanan araç modellerini belirledi. Araştırma kapsamında, ikinci elde değerini en çok artıran marka Renault olurken, fiyat değer oranını en çok artıran modellerin yine Renault modelleri olması dikkatleri çekti. Buna göre, son 1 yılda değerini yüzde 46 artıran 2017 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan listenin zirvesinde yer aldı. 2016 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan yüzde 42’lik değer artışıyla ikinci sırada bulunurken, 2017 model Renault Clio 1.5 DCI yüzde 41’lik değer artışıyla üçüncü oldu. Türkiye’de en çok değer kazanan dördüncü otomobil modeli ise 1 yılda yüzde 38 ikinci el değeri kazanan 2017 Renaut Megane 1.6 Joy oldu.

“10 saniyede ikinci el fiyat bilgisi veriyoruz”

Yaklaşık üç senedir Renault markası ile ikinci el araç fiyatlandırma konusunda iş ortağı olduklarını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sunduğumuz detaylı ve güvenilir veriler sayesinde Renault yetkili satıcıları, pazardaki fiyat değişimlerinden anında haberdar olup özellikle takas alımlarında müşterilerine en doğru ve güncel ikinci el araç fiyat bilgilerini 10 saniyede verebiliyor. Cardata sistemiyle herhangi bir aracın güncel ikinci el fiyat bilgisine en hızlı şekilde ulaşan yetkili satıcılar, aynı zamanda kolaylık ve güvenilirliği de en üst seviyeye çıkarmış oluyorlar. Yaptığımız bu araştırmada ise, Renault’un zirvede yer almasının birçok önemli sebebi var. Bunların başında; Renault2 markası altında son dönemde gerçekleştirilen kurumsal ikinci el yatırımlarının başarısı ve Türkiye otomotiv pazarında sahip olduğu güvenilir marka kimliği geliyor” dedi.

İşte İkinci Elde En Çok Değer Kazanan Modeller (Ocak 2019-Şubat 2020):