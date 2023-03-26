İşte TAYSAD'ın yeni yönetimi

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 44’üncü Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Genel Kurul’da 2 yıl önce Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan Albert Saydam yeniden Başkan olarak seçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Dünyada ve Avrupa'da araç üretimi pandemi öncesi rakamlarına gittikçe yaklaşıyor. Türkiye’ye bakıldığında ise ne yazık ki tablo bu kadar olumlu değil. 2022’yi üretimde 13’üncü, satışta da 18’inci kapattık. 2023 tahminleri ise uluslararası raporlarda bir sıra gerileyeceğimiz yönünde. Önümüzdeki ülkeler Kanada, Endonezya, Fransa ve İspanya. Biliyorsunuz hem TAYSAD hem de OSD’nin ilk 10’da yer alma hedefi var. Bunun şu andaki karşılığı 2,3 milyon adetlik araç üretimidir. 2017’de 1,7 milyonu yakalamıştık, bu sene ise üretimimiz, 1,3 milyon adedin gerisinde kalacak gibi görünüyor. Bu tablo esasında hepimizin, otomotivde yer alan paydaşların ve şirketlerin önünde bulundurması gereken ve ‘neden dünyadaki büyümeyi yakalayamıyoruz’ diye kendimizi sorgulamamız gereken bir tablo” dedi.

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 44’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyeler ile paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurulda; deprem felaketinin etkileri, otomotiv sanayisinin bu süreçteki çalışmaları ve bu dönemde otomotiv sanayisinin ekonomiye katkısının önemine ilişkin önemli mesajlar paylaşıldı. TAYSAD’ın yeni döneminde Başkanlık görevine, 2 yıldır bu görevi üstlenen Albert Saydam yeniden seçilirken, Yönetim Kurulunda Birinci Otomotiv (Yakup Birinci), Cavo Otomotiv (Berke Ercan), Parsan Makine (Lokman Yamantürk), Avitaş (Şekib Avdagiç), Assan Hanil (Atacan Güner), Ditaş (Osman Sever), Farplas (Ahu Büyükkuşoğlu Serter), Feka (Taner Karslıoğlu), Norm Cıvata (Fatih Uysal) ve Toyota Boshoku (Hakan Konak) gibi sektörün öncü firmaları ve temsilcileri yer aldı.

Sektör olarak kendimizi sorgulamalıyız!

Toplantının açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, Afet ve Risk Yönetimi Çalışma Grubu’nu kurma kararı aldıklarını, bu sayede bir taraftan afet bölgesinin geçmişe dönebilmesi için gerekli destek faaliyetlerini planlarken, bir taraftan da üyeler arası afet yönetim sistemini kurmaya yöneldiklerini kaydetti.

Dünyada ve Avrupa'da araç üretiminin pandemi öncesi rakamlarına gittikçe yaklaştığını söyleyen Albert Saydam, “Bunun büyük bir kısmı ise Uzakdoğu, Çin ve Hindistan'daki talep ve üretimden kaynaklanıyor. Halen 2017’deki 100 milyona yaklaşan dünya üretiminden uzaktayız ama şu anda 3 ila 5 sene içinde 100 milyonluk üretime ulaşılacağı yönünde varsayımlar var” dedi. Türkiye’ye bakıldığında ise ne yazık ki tablonun bu kadar olumlu olmadığını vurgulayan Saydam, şöyle devam etti: “2022’yi üretimde dünyada 13’üncü, satışta da 18’inci olarak kapattık. 2023 tahminleri ise uluslararası raporlarda bir sıra gerileyeceğimiz yönünde. Bir sıra gerileyeceğiz derken önümüzdeki ülkeler Kanada, Endonezya, Fransa ve İspanya. Biliyorsunuz hem TAYSAD hem de OSD’nin ilk 10’da yer alma hedefi var. Bunun şu andaki karşılığı 2,3 milyon adetlik araç üretimidir. 2017’de 1,7 milyonu yakalamıştık, bu sene ise üretimimiz 1,3 milyon adedin gerisinde kalacak gibi görünüyor. Bu tablo esasında hepimizin, otomotivde yer alan paydaşların ve şirketlerin önünde bulundurması gereken ve ‘neden dünyadaki büyümeyi yakalayamıyoruz’ diye kendimizi sorgulamamız gereken bir tablo” açıklamasında bulundu.

Tedarikçinin payı artıyor!

İhracatta daha olumlu bir durum yaşandığını ifade eden TAYSAD Başkanı Albert Saydam, “2017’deki en fazla araç üretimi olduğu dönemde yüzde 34’ü tedarik sanayi olmak üzere 29 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. 2022’de tedarik sanayinin oranını yüzde 42’ye çıkardık. 2023’deki hedefimiz yüzde 44’ün üzerine çıkarak toplam otomotiv ihracatını 35 milyar doların üzerine taşımak ve bir sene için kimya endüstrisine emanet etmiş olduğumuz şampiyonluğu bu sene geri almak. İlk 2 ayda açık ara ile liderliği geri almış durumdayız” dedi.

Orta vadeli çözümlere odaklanmalıyız!

Türkiye’nin aksine Avrupa’da gündemin oldukça farklı olduğunu vurgulayan Saydam, şunları söyledi: “Avrupa'da ne konuşuluyor? Avrupa Birliği elektriklinin yanında e-fuel’lü araçların da kullanımı uzun tartışmalardan sonra, Almanya’nın bastırmasıyla onaylandı. Avrupa'da elektrikli araçlara yapılmış olan yatırımın haricinde hidrojen yakıt hücreleriyle ilgili yatırımların geri kaldığı, esas hedefin yakıt hücreleri ve sıfır emisyona en yakın çözüm olmasından o yöne yönelimi konusunda tartışmalar yürütülmekte. Avrupa'da araç içi bilginin sahibinin kim olacağı, bunun fikri mülkiyet haklarının kime ait olacağı, bununla ilgili bir uygunsuzluk durumunda hangi mahkemelerin yetkili olduğu konuşuluyor. Avrupa'da şu anda bir akım ile ortaya getirilen ticari araçlardaki Euro 7 düzenlemesinin çevre kirliliğinin iyileştirilmesine, esasında doğurduğu maliyetten çok daha az bir etkisi olduğu konuşulmakta. Gördüğünüz gibi gündemimiz farklı. Bu yüzden TAYSAD ve diğer sivil toplum kuruluşları, mümkün olduğunca üyelerini gündemden uzaklaştırarak orta vadeli çözümlerin konuşulacağı bir ortam için kanun koyucu ile beraber çalışmalıdır.”

TAYSAD Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!

Toplantı TAYSAD Başarı Ödülleri ile devam etti. “En fazla ihracat yapan üyeler” kategorisinde Bosch birincilik ödülünü alırken, CMS Jant ikincilik, Tırsan Treyler ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. “İhracatını en fazla artıran üyeler” kategorisinde de Döksan Basınçlı Döküm birincilik, GKN Sinter ikincilik, Freudenberg de üçüncülük ödülünün sahibi oldu. “Patent” kategorisinde birincilik ödülü Tırsan Treyler’e takdim edilirken, Vestel Elektronik ikincilik, Bosch da üçüncülük ödülünü aldı. TAYSAD tarafından organize edilen eğitimlere en çok katılım sağlayan Mutlu Akü, bu alanda birincilik ödülüne layık görülürken; ikincilik ödülü Tekkan Plastik’e, üçüncülük ödülü ise Pimsa Otomotiv’e verildi. Ayrıca törende TAYSAD’ın başlattığı “Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle” isimli sosyal sorumluluk projesi kategorisinde, sahasındaki kadın istihdamını en çok artıran Teknorot’a da sertifikası takdim edildi.

TAYSAD Hakkında

Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisi konumundaki Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği TAYSAD, 1978 yılında 14 girişimci tarafından kuruldu. “Tasarım, Teknoloji, Tedarik gücü ile dünyada ilk 10” vizyonuyla faaliyetlerine yön veren TAYSAD, üyesi olan 500’ü aşkın üyesi ile otomotiv tedarik sanayi firması, 27 milyar dolarlık iş hacmi, 13 milyar dolarlık ihracat ve 220 binin üzerindeki istihdam ve 182 adet Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile ülke ekonomisine değer katmaktadır. 60 üyesinin 43 ülkede 160’tan fazla tesis yatırımı bulunan TAYSAD, Avrupa Otomotiv Tedarik Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesi olup, ISO 9001:2015 ve ISO 27001:2013 sertifikalarına sahiptir.