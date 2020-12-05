Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kocaeli konya Kütahya Aydın bilim
Yatırım müjdesi verdi
Yatırım müjdesi
O ilde ev fiyatları uçtu
Ev fiyatları uçtu
1000 kişiyi işe alacak
1000 kişiyi işe alacak
Yeni vegan ürünler
Yeni vegan ürünler
Rüzgar gibi yatırım
Rüzgar gibi yatırım

İşte yeni modellerin fiyatları

Lansmanından bu yana büyük beğeni toplayan Yeni Clio, 152.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault’nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar’da ise 25.000 TL’ye varan indirim fırsatı var.

İşte yeni modellerin fiyatları

Yılın son ayında bir Renault sahibi olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor. Yılın son ayında bir Renault sahibi olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor. Aralık ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Clio modelleri için 20.000 TL’ye varan indirim* fırsatlarından yararlanabilecek. 15.000 TL peşinat tutarı yatıranlar ise, teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Yeni Clio versiyonlarında fiyat sabitleme imkanı** yakalayacak.

Lansmanından bu yana büyük beğeni toplayan Yeni Clio, 152.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault’nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar’da ise 25.000 TL’ye varan indirim fırsatı var.

Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonu da Aralık ayı boyunca perakende satın alımda geçerli 190.900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla müşteriler ile buluşacak.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
RenaultdanAralık Ayında Avantajlı Fiyat Fırsatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.