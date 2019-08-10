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Jeep’le değişim zamanı!

Jeep, Ağustos ayına özel olarak alanında öncü ve sınıfının en başarılı SUV modellerine yönelik cazip takas ve kredi kampanyaları sunuyor.

Jeep’le değişim zamanı!
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Ay boyunca mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği imkanına kavuşuyorlar. Jeep tutkunları Renegade için sunulan bu destekle birlikte, 75 bin TL için 18 ay vadeli yüzde 1.49 kredi kampanyasından da yararlanabiliyorlar. Aynı takas desteği, standart olarak dört çeker özelliğine sahip Jeep Compass’larda ise 20 bin TL tutarında sunulurken, kampanya süresince 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1.49 kredi ile satın alım imkanı avantaj sağlıyor.
 
SUV dünyasının efsanevi markası Jeep, Ağustos ayında cazip takas ve kredi kampanyaları sunuyor. Ay boyunca mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği imkanından yararlanıyor. Jeep tutkunları, değişime ayak uyduranların tercihi  Renegade için sunulan bu destekle birlikte, 75 bin TL için 18 ay vadeli yüzde 1.49 kredi kampanyasından da faydalanabiliyor. Jeep Renegade’in Longitude donanım seviyesinde, kampanyayla birlikte ayrıcalıklı “Fonksiyon Paketi” de ücretsiz olarak sunuluyor. Fonksiyon Paketi içerisinde; elektrikli otomatik katlanabilir ve buz çözme özellikli dış dikiz aynaları, pasif giriş / anahtarsız çalıştırma, 40/20/40 bagaja açılan katlanabilir arka koltuk, kaldırılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj tabanı ve ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi fark yaratan özellikler yer alıyor. Renegade’in Limited donanımlı versiyonlarında ise; yeni LED far grubu, Apple CarPlay destekli Uconnect™ 7.0" bilgi eğlence sistemi, önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikazı, park yardım sistemi, akıllı hız asistanı gibi teknolojik özellikler yer alıyor. 

Ağustos ayında diğer takas desteği ise “şimdi değişim zamanı” diyenlerin tercihi Jeep Compass alımlarında sunuluyor. Standart olarak dört çeker özelliğe sahip Jeep Compass’ın 2018 model yılı 170 HP’lik benzinli motor ve 9 ileri şanzıman kombinasyonlu versiyonu, anahtar teslim bedelleri üzerinden 20 bin TL tutarındaki takas desteği ile kullanıcılarla buluşuyor. Compass’ta takas desteğiyle birlikte, 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1.49 kredi kampanyası da Jeep tutkunlarına sunuluyor.
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Anahtar Kelimeler:
JeepSUV ModelRenegade
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