Karbonu yendi geçer not aldı

Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği sürdürülebilir iş modeliyle üretim ve ihracatta çıtayı yükselten Karsan, iklim değişikliği gibi tüm dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan sorunlara yönelik inovatif çözümleriyle de örnek olmaya devam ediyor. Karsan, bu kapsamda ilk kez başvurduğu Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı dahilinde elde ettiği B- notu ile yeni bir başarıya daha imza attı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Toplu taşıma sektörünün öncüsü olan ürün ve hizmetlerimizi daha iyi bir geleceği inşa etmek amacıyla şekillendiriyoruz. Yüksek teknolojili çözümler üreten, dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma yolunda ilerlerken, sürdürülebilir geleceğe temel olan iklim değişikliği alanında yürüttüğümüz çalışmaların da sonucunu almak çok kıymetli” dedi.

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, sektörde elde ettiği güçlü konumun beraberinde getirdiği sorumlulukla tüm dünyayı etkisi altına alan sosyal, çevresel ve ekonomik konulara yönelik inovatif çözümler geliştiriyor. Toplu taşıma alanında değişimin öncüsü konumuna gelen Karsan, bu kez de dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan iklim değişikliğine yönelik yönetimsel yaklaşımıyla örnek oldu. Bu kapsamda Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı’na ilk kez başvuran Karsan, elde ettiği B- notu ile yeni bir başarıya daha imza attı.

“Ürünlerimizi daha iyi bir geleceği inşa etmek için tasarlıyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak; dünya markası olma hedefiyle hareket ederken, üretim süreçlerimizi büyük bir titizlikle yürüttük. Elektriğin evrimi temasıyla hayata geçirdiğimiz yeni nesil ürünlerimizle sektörümüzün şekillenmesinde öncü rol oynadık. Yolculuğumuz ilklere imza atan kilometre taşları ile dolu. Elde ettiğimiz bu konumun birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğinin bilincindeyiz. Toplu taşıma sektörünün öncüsü olan ürün ve hizmetlerimizi daha iyi bir geleceği inşa etmek için tasarlıyoruz” diye konuştu.

“Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz”

“Yüksek teknolojili çözümler üreten, dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma yolunda ilerlerken, geleceğe temel olan iklim değişikliği alanında yürüttüğümüz çalışmaların da sonucunu almak çok kıymetli.” ifadelerini kullanan Okan Baş, “Bu araştırmada; B- düzeyine ulaşmak, bir kurumun iklim değişikliği risk ve fırsatlarının farkında olduğunu ve bunu yönettiğiniürün ve hizmetleriyle iklim değişikliği sorununa çözüm getirmeye çalıştığını ve performansını takip ettiğini gösteriyor. Bu alandaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hem iklim değişikliği risk ve fırsatlarını yönetmesi hem sera gazı emisyonu azaltım uygulamalarını hayata geçirmesi hem de elektrikli ve otonom toplu taşıma çözümleri üretiminde sektöründe öncü bir konumda yer alması, Karsan’ın başarısının altında yatan temel sebepler” diye konuştu.

Karbon Saydamlık Projesi

Kar amacı gütmeyen bir inisiyatif olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project); şirketlerin, şehirlerin, yatırım kuruluşlarının çevresel etkilerini yönetmelerine destek sunuyor, yatırım ve finans kuruluşlarının çevresel etkilerini ne düzeyde yönettiklerini sistematik biçimde göstermelerine imkan sağlıyor. Karbon Saydamlık Projesi, her yıl gerçekleştirdiği “CDP Climate Change” isimli araştırmasıyla şirketlerin iklim değişikliği risk ve fırsatlarını yönetme düzeyini ortaya koymaya çalışıyor. Söz konusu araştırma; hisseleri borsalarda işlem gören şirketlerin belirli bir metodoloji çerçevesinde bilgilerini CDP veri tabanına girmeleriyle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda; araştırmaya katılan şirketlerin iklim değişikliği risk ve fırsatları konusundaki farkındalıkları, yönetim düzeyleri, uygulamaları ve gösterdikleri liderlik değerlendiriliyor. Araştırma; alanında “altın standart” olarak nitelendirilen oldukça detaylı bir metodolojiyle gerçekleştiriliyor. Katılımcıların yanıtlarının ardından yapılan değerlendirmeler; D (en düşük), A (en yüksek) puan çerçevesince belirleniyor.

Karsan ilk yılında küresel ortalamaya ulaştı!

Küresel otomotiv sektörünün iklim değişikliği risklerinin yönetimi konusunda çok ilerlediği, bu konuda uzun zamandır aksiyon alan uluslararası şirketlerin bulunduğu biliniyor. Sektördeki şirketler de buna paralel olarak yüksek notlar alıyor. Hem sektör ortalamasının hem Avrupa şirketler ortalamasının hem de küresel şirket puan ortalamasının B düzeyinde olduğu biliniyor. Karsan ise sürdürülebilirlik programını başlatmasının ardından 6 ay sonra, araştırmaya dahil olduğu ilk yılında bu başarıyı elde ederek, küresel ortalamaya ulaştı.

Karsan Hakkında:

Türk otomotiv sanayinde 55 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 90 bin metrekaresi kapalı toplam 200 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, mobiletinin geleceğinde bir adım önde olma vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor. Karsan kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK modellerinin, yerli teknoloji şirketi ADASTEC ile Seviye 4 sürücüsüz otobüsü Autonomous e-ATAK modelinin ve 10-12-18 metrelik e-ATA otobüslerinin üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. 2022 yıl sonu itibariyle Renault markası için Megane Sedan otomobilleri üretecek olan Karsan, bugün Menarinibus için 10-12-18 metre otobüsleri de üretiyor.