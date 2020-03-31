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Kimseyi işten çıkarmadan maaşlarını ödeyecek

Koronavirüs nedeniyle şirketinin aldığı önlemler hakkında açıklamalarda bulunan Toyota’nın Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, "Bir yıl araç satmasak da maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı. Bozkurt ayrıca devlet desteğini de ihtiyaç sahiplerine bırakacaklarını ifade etti.

Kimseyi işten çıkarmadan maaşlarını ödeyecek
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 Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, koronavirüs salgını nedeniyle ALJ grup çalışanları ve aileleri, sonrasında temasta olunan müşteri ve üçüncü kişilerin güvenliği için alınan önlemleri açıkladı.

Bir kısım çalışanın home ofis çalışmaya yöneltildiğini, işin doğası gereği fiziksel olarak yapılması gereken işler için de, işyerinde alınan önlemlerden bahseden Bozkurt, şu anda satış ve kar etmek gibi hedefleri tamamen geri plana attıklarını, sadece müşterilerin mağdur olmaması için en temel hizmetleri mevcut şartlar altında devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bozkurt, “ALJ Türkiye olarak en kötü senaryoya göre, yıl sonuna kadar satışlar tamamen durduğu ve hiçbir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay maaş ödeyeceğiz" dedi.

Açıklamalarının devamında Bozkurt şu ifadelere yer verdi, “Bu süreçte birinci sosyal sorumluluğumuz, devlete ve millete destek olmaktır. Her kurum kendi gücüne göre bu sürece destek vermelidir. Biz de, tüm çalışanlarımız ile birlikte iş partnerlerimizin de ödemelerini sene sonuna kadar yapacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız“ şeklinde konuştu.

Türkiye’de iki yıllık ertelenen talep olduğunu belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Üzerine bu sürecin talebi de bindiğinde, pazarda çok ciddi artışlar olacaktır. Ancak dünya genelinde de ertelenen bir talep olduğunu düşünürsek bu iş ortadan kalktığı anda satış ve servislerde patlama olacağını gözlemlemek çok zor değil. O gün geldiğinde de, tecrübeli elemanlara ihtiyacınız olacak. Ayrıca, yıllardır birlikte çalıştığınız bu arkadaşlara ve onların ailelerine karşı sorumluluklarınız olduğunu da hatırlatmak isterim.”

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Toyota TürkiyeAli Haydar BozkurtALJ Grup
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