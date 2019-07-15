Lastikte "Made In Turkey" damgası büyüyor Dünya lastik pazarı yıllık ortalama yüzde 3 büyüyor. Türkiye’deki lastik üreticileri de yaklaşık 60 ülke için lastik imal ederek bölgesinde önemli bir tedarik üssü konumuna geldi.



Dünya lastik pazarı büyürken Türkiye’deki lastik endüstrisi de “ihracatla” bu trende ayak uyduruyor. Global lastik pazarı son 5 yılda ortalama yüzde 3 genişlerken Türkiye de 2018’e kadar benzer performans sergiledi. 2018 ve 2019’un ilk çeyreğinde pazar, otomotivdeki eğilime paralel olarak daralma kaydetti. Ancak Türkiye’deki üreticiler içerideki daralmayı ihracat pazar ve oranlarını artırarak aşıyor.



Yeni kapasite ve teknoloji yatırımlarına yönelen Brisa, Petlas, Goodyear,Pirelli, Prometeon gibi imalatçıların ihracat yaptığı ülke sayısı Ortadoğu,Avrupa,Uzakdoğu, Afrika bölgeleriyle 60’a yaklaşmış durumda. Lastik üreticilerine hammadde sağlayan firmalar da yeni yatırımlara imza atıyor.



İhracatı yüzde 20 artacak



Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile Türkiye lastik pazarında önemli paya sahip Brisa bu dönemde Ar-Ge yatırımlarını ve Türk mühendisleriyle gerçekleştireceği projelerini iki katına çıkarmayı hedefliyor. 2019’da zorlu pazar koşullarına rağmen yatırımlarını sürdüreceğini açıklayan Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; ““Lassa markamızla ihracat yaptığımız pazarlar dünya lastik pazarınınyüzde 40’ını oluşturuyor.



Bu oranın daha da artırılmasında Aksaray’daki yeni fabrikamız, önemli rol oynamakta. Bir yıl içinde 56 ülkeye ihracat yapar duruma geldik” dedi. Son 3 yılda Ar-Ge’ye 73 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Alemdar,” Her yıl 30 proje hedefiyle yola çıkan Ar-Ge merkezimizde bu yıl 55 projeye hayat vereceğiz. 2019’u ihracatta adetsel olarak yüzde 20 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.



İzmit’e özel ürün





Goodyear Türk A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu bu yıl hem binek hem hafif ticari lastiklerde yeni desen ve geniş ebat seçeneklerini pazara sunacaklarını belirtti. İzmit Fabrikası’nda gelişmekte olan ülkeler için özel bir ürün bandının devreye gireceğini vurgulayan Sarıoğlu ,”Orta Doğu ve Afrika ülkeleri için lastik üreteceğiz.Adapazarı ve İzmit tesislerimiz mlühendislik ve üretim özellikleriyle Goodyear’ın sayılı fabrikaları arasında yer alıyor” diye konuştu. Sarıoğlu ürettikleri lastiklerin yaklaşık yüzde 60’ını dünyaya ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.