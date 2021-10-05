Liseli 5 mucidin Mostra’sı “Yerli Tasarım Ödülü”nü aldı 

TBMM Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Prof.Dr. Kemal Yüksek, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, TİA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Usta’nın aralarında bulunduğu kamu ve özel sektörden yetkililer Mostra standını ziyaret ettiler. Team Mostra ekibinden Mehmet Emin Önder (ekip kaptanı), Ali Talip Şenyüz, Elif Derya Başoğlu, Meryem Zehra Altınöz ve Rabia Betül Altınöz, standı ziyaret edenlere elektrikli aracın teknik özellikleri hakkında bilgiler verdiler.

Mucit gençler, sanayide sabahlayıp, 1.5 ayda elektrikli Mostra aracını inşaa etti

Gençlerin dijital becerilerini geliştirmek için Nisan 2019 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Yıldız Teknopark ve Uyumsoft AŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü ile tekno-zekaya sahip liseli gençlerin geleceğe hazırlanması hedeflendi. Proje kapsamında bir araya gelen liseli 5 genç, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından Yıldız Teknopark’ın kuluçka merkezinde aldıkları robotik eğitimleri ile haritalama ve tarama robotları yaptılar.

Liseli gençlerin projelerine iki yıldır destek verdiklerini anlatan Yıldız Teknopark AŞ Prototip Atölyesi Müdürü Gökhan Aybastı, şunları söyledi:

“Gençlerimizin daha lise çağlarında, uygulamalı ar-ge mühendisliğini ve Teknopark’larda yapılan çalışmaları deneyimlemelerini ve gerek üniversite tercihlerinde gerekse mezun olduktan sonraki iş hayatlarındaki süreçte yol haritalarını oluşturmalarının adımlarını atıyoruz. Liseli gençlerimize verdiğimiz eğitimlerin neticesinde aldıkları Yerli Tasarım Ödülü’nden gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle online yapılan eğitimlerin ardından yaz tatilinde boş durmayı istemeyen Team Mostra Ekibi, “elektrikli araç” üretme kararı aldı ve yaklaşık 1 yıl proje üzerinde çalıştı. Ardından, Team Mostra Kaptanı 17 yaşındaki Mehmet Emin Önder, soluğu İkitelli Sanayideki TİA Otomotiv’in kurucusu şaseci Ahmet Usta’nın yanında aldı. Mucid gençler çırak olarak girdikleri atölyede, sıfırdan 1.5 ayda çabaları ve ustalarının desteğini alarak elektrikli Mostra aracını inşa ederken, çoğu zaman 15- 16 saat çalışıp sanayide sabahladılar.

Mucid gençlere bilgi birikimini, tecrübesini ve araç tamir ve bakım merkezini açan TİA Otomotiv’in kurucusu şaseci Ahmet Usta, gençler ile elektrikli araç yapmaktan duyduğu heyecanı dile getirirken, “Mucit gençlerimiz Mostra’yı, iş yerimizde bir taş motoru ve bir kaynak ile yapmaya başladılar, şaseyi, mekanik, elektronik ve dış kasayı imal ettiler ve bugünlere geldik. Önümüzdeki süreçte daha iyilerini başarmaları için gereken tüm desteği vereceğiz” dedi.

“Mostra” markasını, lise ve üniversite kategorisinde zirvede tutmayı hedefliyorlar

Mostra kelime anlamı olarak, “bir şeyden örnek gösterilen” demek. Mucit gençler, Mostra markasının elektrikli araçlarda örnek olmasını istiyorlar. Aynı zamanda, önümüzdeki dönemde elektrikli araç kategorisindeki yarışlara, lise ve üniversite kategorilerinde girilirken “Mostra” markasını zirvede tutmayı hedefliyorlar.

Mostra elektrikli aracının özelliklerine bakıldığında, aracın verimli olması ve daha az enerji harcaması için sistem üzerine birçok detaylı çalışmalara yapıldı. Yaklaşık 190 kilo olan Mostra-1 ismiyle geçen araç, takımın bundan sonra yeni olarak üretilecek diğer araçlar için öncülük yapacaktır. Yapılan hesaplamalar sonucu, bu elektrikli aracın 60 km’yi sadece 85 kuruşa gittiği belirlendi. Batarya yönetim sistemi ve batarya paketlemesi tamamen yerli olarak üretilmesi ise, mucid gençlere Yerli Tasarım Ödülü’nü getirdi.

Projeyi destekleyenler arasında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark, Yıldız Prototip Atölyesi, Zeytinburnu Şehitler Bilsem, Uyumsoft, TİA Otomotiv, TechOhm, Seven, Bigtem, Bolluk Yapı ve çeşitli üniversitelerin elektrikli araç kulüplerinin aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörden firmalar yer aldı.



