LPG’li araçlar her yıl 300 bin ağaç kurtarıyor 

Trafiğe kayıtlı araç sayısının 23 milyona çıktığı günümüzde özellikle sürücülerin çevreye ve soluduğumuz hava sahasına karşı sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Dizel araçların insan sağlını ve çevreyi tehdit ettiğini vurgulayan BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü “Türkiye’deki toplum bilincinin artmasıyla insanlar LPG’li araçlara yönelmeye başladı. Bugün LPG’li araç kullanan 5 milyon kişi yılda 300 bin ağaç kurtarıyor.” dedi.



SEÇİMİNİ DOĞRU YAP



Dizel araçların insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı birçok araç sahibi LPG’li araçlara yönelmeye başladı. LPG’li araçların çevre dostu olduğunu ve birçok yönden araç sahiplerine büyük avantajlar sağladığını belirten BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü “Dünya Sağlık Örgütü tarafından da zarar verdiği raporlarla ortaya konan dizel otomobiller, Avrupa’nın birçok ülkesinde yasaklanmaya başlandı. Özellikle dizel araçlardan yayılan gazların ve zararlı maddelerin astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere çok sayıda hastalığa sebep olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. Dizelin doğaya ve insana verdiği zararların giderek artması otomobil kullanıcıların LPG’li araçlara yöneltiyor.” dedi.



LPG KULLANANLAR HER YIL 300 BİN AĞAÇ DİKMİŞ GİBİLER



Kadir Örücü, trafikteki araçların karbon emisyonları ile çevreye verdikleri zararı telafi etmek için milyonlarca yeni ağaç dikmeye ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, “LPG kullanan 5 milyon otomobil, her yıl 2 Milyon ton daha az karbon emisyonuyla 300 bin ağaç dikmiş kadar çevreye katkı sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.



DİZEL MOTOR ÜTERİMİ DURUYOR



Toyota, Fiat, Jeep, BMW, Nissan, Alfa Romeo, Honda, Masarati, Suziki, Mitsubishi, Volvo ve Porsche gibi dünya devleri dizel araçlarının üretimini durdurma kararı aldı. Kendi segmentlerinde lider firmaların dizel otomobillerin üretimini durdurmasındaki en büyük etken ise çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar yatıyor. Dünyanın lider alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü “dizelin Avrupa’nın birçok ülkesinde yasaklanmasının ardından Türkiye’de dizel araçlar ile ilgili düzenleme geleceğini düşünüyoruz.” Dedi.



DİZEL SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA ZEMİN HAZIRLIYOR



Ülkemizde dizel motorları tercih eden kullanıcılar ne yazık ki, havayı ne ölçüde kirlettiklerinin, çevreye ne ölçüde zarar verdiklerinin, kendilerinin, çocuklarının ve sevdikleri de dahil olmak üzere hepimizin soluduğu havayı ne ölçüde zehirlediklerinin farkında değiller. Ülke geneli olarak değerlendirdiğimizde, tüm dizel araçların egzozlarından havaya yayılan zararlı gazlar ve partiküller toplum sağlığını tehdit ederken, solunum yolu hastalıklarına da zemin hazırlıyor.



BRC ALIRKEN DE KULLANIRKEN DE KAR ETTİRİYOR.



Ülkemizdeki 5 milyon sürücü seçimini LPG’den yana yapmış durumda. Aynı bütçe ile çok daha yüksek donanımlı ve konforlu bir otomobile sahip olmayı mümkün kılan BRC’nin LPG teknolojisi, dizel motorlu bir araca göre gerek ilk satın alma aşamasında gerekse bakım ve servis maliyetlerinin daha ekonomik olması sayesinde kullanım ömrü süresince sahibine kazandırmayı sürdürüyor.