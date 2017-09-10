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Markalar elektrikli otoya yöneliyor

Başta Çin ve daha sonra Hindistan gibi ülkeler çevreyi kirleten yakıt kullanmayan binek arabalarına hızla yönelmesi markaların bu alana yönelmelerini getirdi.

Markalar elektrikli otoya yöneliyor

Geçen hafta Jaguar Land Rover da Volvo’nun izinden giderek geleceğini elektrikli otomobil sektörüne kaydırmaya karar verdi. Çünkü başta Çin ve daha sonra Hindistan gibi ülkeler çevreyi kirleten yakıt kullanmayan binek arabalarına hızla yöneliyorlar.
Örneğin Çin gibi, sektörün en önemli tüketicilerinden olan bir ülke ise dünya piyasasının yönelimini belirliyor. Kaldı ki, iklim değişikliği konusunu benimseyen Batı ülkeleri de aynı eğilimi gösteriyor. Nitekim Birleşik Krallık ve Fransa benzin ve diesel'li arabaların kullanımını 2040’tan itibaren kullanımda kaldıracağını ilan etti.
Şirketin yöneticisi Ralf Speth, bu bağlamda yalnızca teknik ayrıntılardan söz etmedi. Hükümetler ve petrol şirketleri gibi firmasının da, artık elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaşmasının yol açacağı küresel şok dalgalarının benzin istasyonları ve akülerle sınırlı kalmayacağını kavradığın belirtti. Speth, elektrikli pille işleyecek araba kullanımının petrol talebinin, dolayısıyla da petrol üreticisi ülkelerin bütçesi üzerindeki olası baskılarına dikkati çekti. Çin Uluslararası Radyosu  (The Guardian )

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VolvoLand RoverJaguarElektrikli Otomobil
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