MASFED: Ekonomiye ve yerli otoya odaklanalım 

Erkoç: “İkinci el otomotiv sektörü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın özel önem verdiği yerli otomobil projesini büyük bir heyecanla destekliyoruz. Bu milli davada biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız”



Türkiye’de ikinci el otomotiv sektörünün çatı kuruluşu Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yerel seçimlerin ardından artık ülkece ekonomiye odaklanma zamanı geldiğini belirterek, “yerli otomobil” projesi kapsamındaki çalışmaların büyük önem taşıdığını ve milli ekonomiye yeni bir ivme ve canlılık getireceğini bildirdi.



MASFED’in yanı sıra Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) ve Ankara’da kurulu Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi OTONOMİ’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada; “Ülke olarak aylardır kilitlendiğimiz 31 Mart yerel seçimleri, bir iki üzücü münferit olay dışında demokrasilerde olması gerektiği gibi geçmiş, millet olarak demokratik olgunluğumuzu teyit etmiştir” değerlendirmesinde bulundu. Erkoç, “Seçimleri gerçekleştirdik, yerel yöneticilerimizi seçtik. Öncelikle yeni seçilen yöneticilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Şimdi milletçe ekonomiye odaklanma ve çalışma zamanı. İnanıyorum ki her vatandaş, her kurum, kuruluş şimdi elini taşın altına koyacak, ekonomimizi düzlüğe çıkarmak için canla başla çalışacaktır” dedi.



“Yerli otomobil milli dava”



Aydın Erkoç, dış saldırılar ve eksi büyüme sürecinde hükümet tarafından milli ekonomiyi canlandırmaya yönelik etkili önlemler alınmakta olduğunu belirtirken, “yerli otomobil” için yapılan çalışmaların da bu açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı. Bunun bir “milli dava” olduğunu belirten Erkoç, projenin, domino etkisiyle birçok sektörde ve genel olarak ekonomide ciddi canlanma, kalkınma ivmesi ve büyüme dinamizmi sağlayacağını, ciddi bir itici güç olacağını ifade etti.



“Göreve hazırız”



Yerli otomobil konusunun “milli dava” olduğunu ifade eden Erkoç, şunları kaydetti:



“Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Türkiye kendi otomobilini tasarlamak ve üretmek için yola çıkmış bulunuyor. İkinci el otomotiv sektörü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın özel önem verdiği yerli otomobil projesini büyük bir heyecanla destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde yerli otomobil konusundaki çalışmaların hızından yakınarak, bir aksama varsa sözleşmeleri gözden geçireceklerini, gerekirse bunun için yabancılarla görüşebileceklerini söyledi. Yerli otomobil konusundaki çalışmaların bize göre de hızlandırılması gerekiyor. Ülke genelinde motorlu araç alım satımı ile iştigal eden yaklaşık 70 bin kişilik bir kitleyi temsil eden MASFED olarak biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu yerli ve milli bir meseledir. Bu milli davada MASFED, BOD ve OTONOMİ olarak verilecek her türlü göreve talibiz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta ilgililere seslenmek ve bu işin üstesinden gelecek istek, inanç ve gereken diğer imkanlara sahip olduğumuzu da iletmek isterim. Biz bu işi de başaracak güce ve imkana sahibiz.”



Yerli otomobil neden önemli?



Türkiye’de otomotivin inşaatla birlikte ekonominin lokomotifi olduğunu belirten Erkoç, “Türk otomotiv sektörü 50 yılı aşan birikimiyle; tasarımı, lisansı, teknolojisi ile Türkiye’nin tamamen kendine ait yerli-milli otomobilini yapacak bilgi birikimine, mühendis, teknisyen, işçi kadrosuna sahiptir” dedi. Bu konudaki çalışmalara başından beri destek verdiklerini belirten Erkoç, otomotivde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli otomobilin özendirilmesinin önemine işaret etti. Erkoç, “Ülke olarak kendi otomobilimizi bir an önce yapmalıyız, yerli otomobili özendirmeliyiz. En kısa zamanda yollarımızda görmek istiyoruz, bunun heyecanını duyuyoruz. Kendi otomobilimizi üretmek ve ihracatını da yapmak ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.



Gerekli kapasiteye fazlasıyla sahibiz



Türkiye’de 1960’larda başlayan otomotiv sektörünün son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğini belirten Erkoç, sektörün ciddi bir teknolojik birikim, üretim kapasitesi ve önemli bir pazar büyüklüğüne eriştiğini belirtti. Erkoç, Ocak 2019 itibariyle ülkede 12 milyon 437 bin 250’si otomobil olmak üzere toplam 22 milyon 922 bin 164 motorlu kara taşıtı bulunduğunu ve Türkiye kara yollarında dünyanın bilinen tüm otomobil markalarının trafiğe çıktığına işaret etti. Bu araçların da önemli bir bölümünün Türk mühendisi ve işçisinin beyin ve kol gücü ile bizzat Türkiye’de üretildiğini ve ihracat yapıldığını belirten Erkoç, “Otomotiv teknolojisinde dünya ile yarışacak güçteyiz. Mühendisi, tasarımcısı, teknisyeni, işçisiyle bu alanda iyi yetişmiş bir işgücüne sahibiz” dedi.



Otomotiv sektörünün yıllık üretiminin 2018 itibariyle 1 milyon 550 bin 150 adede ulaştığını, bunun da 1 milyon 26 bin 461’inin otomobil olduğunu belirten Erkoç, “Sektörün sıfır araçlarda yıllık satış adedi 1 milyon dolayında. İkinci el pazar 5,4 milyonu otomobil olmak üzere toplam 7,7 milyon adede ulaştı. Otomotiv, Türkiye’mizin ihracat şampiyonu. Artık, kendi yerli otomobilimizi yapmamızın zamanı gelmiştir. Bunu yapacak kapasite ve güce fazlasıyla sahibiz” diye kaydetti.