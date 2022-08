mobil uygulamalarıyla araca, markaya zahmetsiz bağlantı sağlıyor

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles markaları için sunduğu dijital hizmetlerle araç sahiplerine birçok kolaylık sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, her markaya özel olarak hazırlanmış mobil uygulamalar ile araca dair verilere akıllı telefon üzerinde erişebilme ve gerektiğinde ilgili markanın yetkili ekipleriyle tek tuşla iletişime geçebilme gibi olanaklar sağlıyor.

Google Play veya AppStore üzerinden ücretsiz indirilebilen My Peugeot, My Citroën, My Opel ve My DS uygulamalarıyla kullanıcılar araçlarının mevcut yakıt durumu ve tüketim bilgileri, bakım geçmişi, servis hatırlatmaları, geçmiş seyahat bilgileri, park edilen noktanın işaretlenmesi, araç fonksiyonları hakkında bilgiler, güncel servis kampanyaları, yetkili servislerden online randevular ve ihtiyaç durumunda 7/24 yol yardım ve en yakın yetkili servise ulaşabilme gibi birçok özellikten yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, en iyi dijital servis deneyimini sağlamanın ana odaklarından biri olduğunu belirterek 'Mobil uygulamalarımız, araç sahiplerimizin hem araçlarına hem de onlara, en iyi hizmeti vermek için hazır bekleyen uzman ekiplerimizle iletişime geçebilecekleri kullanımı kolay bir bağlantı noktası görevi görüyor. Aracına tutkuyla bağlı olan tüm araç sahiplerimizi sürekli geliştirdiğimiz mobil uygulamalarımızı keşfetmeye ve deneyimlemeye davet ediyorum.' ifadesini kullandı.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles marka otomobil sahibi müşterileri için özel olarak hazırlanan mobil uygulamalar sayesinde güncel ve geçmiş araç verilerine erişebilme ile servis hizmetlerinden verimli biçimde yararlanma imkanı tanıyarak kullanıcılara yüksek bağlanabilirlik sağlıyor.

Stellantis Türkiye markalarının eş zamanlı hizmetlerinden daha fazla yararlanmaya olanak veren uygulamalar; My Peugeot, My Citroën, My Opel ve My DS başlıklarıyla Google Play veya AppStore üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

- Tüm tüketim ve bakım verileri cepte

Markaya özel mobil uygulamada, akıllı telefona indirildikten sonra ilk olarak kişisel hesap oluşturuluyor ve aracın şasi numarası uygulama içerisine kaydediliyor. Ardından akıllı telefon, bluetooth bağlantısıyla araç ile eşleştirilerek kullanıma hazır hale geliyor.

Birçok sürüş verisine erişimi beraberinde getiren uygulama sayesinde kullanıcılar, aracın hem anlık yakıt tüketimi bilgilerine hem de geçmişe dönük olarak gerçekleşen seyahatler sonucu yapılan kilometreyi ve yakıt harcamalarını detaylıca görebiliyor. Tüm bu veriler, sürüş deneyimlerinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Uygulamanın diğer bir fonksiyonunu ise bakım geçmişleri oluşturuyor.

Servis işlemlerinin yapıldığı tarihler, yaklaşan servis hatırlatmaları, sürüş yoğunluğuna göre oluşturulan bakım planı ve garanti sözleşmeleri gibi detaylar, uygulama sayesinde kullanıcının bilgisi ve kontrolü altında oluyor. Bakım konusunda gelen bildirimler farkındalığı artırarak zaman kayıplarının önüne geçiyor. Araçla ilgili bilgilendirici çeşitli kılavuzlara ve bilgilendirmelere de uygulama üzerinden erişilebiliyor.

- Markaya özel uygulama ile kesintisiz bağlantı

Verilen bilgiye göre, uygulama, hem araç hem de marka temsilcileriyle kesintisiz bağlantı sağlıyor. Konum belirleme fonksiyonları sayesinde, aracın park edilen konumu uygulama üzerinden otomatik işaretlenebiliyor. Böylelikle en kalabalık park noktalarında bile araç kolaylıkla bulunabiliyor.

Coğrafi konum, aynı zamanda servis hizmetlerine erişimi de kolaylaştırıyor. Aracın bulunduğu konuma, başta en yakın olmak üzere tüm yetkili servis noktaları görülebiliyor ve favori servisler işaretlenip özelleştirilebiliyor.

Acil durumlarda ise 7/24 yol yardım hizmeti desteğine zahmetsiz erişim sağlanıyor. Marka genelindeki kampanyalar, özel teklifler, marka bünyesindeki global ve lokal güncel gelişmeler uygulama üzerinden kullanıcılarla buluşuyor. Birden fazla araca sahip olan kullanıcılar da tek bir akıllı telefon üzerinden araçlarını kolayca yönetebiliyor.