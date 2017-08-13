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Modifiye araç tutkunları Düzce'de buluştu

Modifiye araç tutkunları, Düzce'de düzenlenen "Modifiyeli Otomobil Yarışması"nda bir araya geldi. Çilimli Kapalı Pazar Yeri'nde toplanan otomobil tutkunları, modifiye edilmiş otomobilleriyle güzellik, ses ve basınç yarışları...

Modifiye araç tutkunları Düzce'de buluştu

DÜZCE (AA) - Modifiye araç tutkunları, Düzce'de düzenlenen "Modifiyeli Otomobil Yarışması"nda bir araya geldi.
Çilimli Kapalı Pazar Yeri'nde toplanan otomobil tutkunları, modifiye edilmiş otomobilleriyle güzellik, ses ve basınç yarışları için görücüye çıktı.
Profesyonel sürücüler tarafından yapılan gösteriler, izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Düzce Otomobil Sporları ve Modifiye Kulübü Başkanı Recep Çakmakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150 araç ile güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.
İki aylık bir çalışma sonucunda büyük emekle modifiye tutkunlarını bir araya getirdiklerini belirten Çakmakçı, şöyle konuştu:
"Biz özellikle modifiyeyi hakla sevdirmek için buradayız. Bir farklılık da burada yapmak istedik. Yarışlarda, güzellik kategorisindeki oylamaları vatandaşlar yapıyor. Güzel bir atmosfer oldu. İzleyiciler de iyi karşıladı. Eskişehir, Kütahya, Bursa ve İstanbul'dan gelen misafirlerimiz de burada araçlarını sergiliyor."
Çakmakçı, etkinlikte 3 ayrı yarışma yapılacağını ifade ederek, "Araçların ses sistemiyle alakalı yarışmada desibel ölçümü yapılacak. Güzellik yarışmasında da 10 araç seçtik. Bu araçlar arasından, vatandaşların beğendiği araç birinci olacak. Basınç yarışmasında da yere en yakın olan araç kupayı kazanacak." diye konuştu.
 

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