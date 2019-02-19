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Muhteşem Otomobiller Sahiplerini Buluyor!

Capacity’nin “Yeni Yıl Kampanyası”nda rüyalarınızı süsleyen muhteşem otomobiller, Yasemin Şefik’in sunumu ve Ece Seçkin’in muhteşem performansı ile sahiplerine kavuşuyor. 

Muhteşem Otomobiller Sahiplerini Buluyor!
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1 Aralık 2018 ve 17 Şubat 2019 tarihleri boyunca süren Capacity’nin “Yeni Yıl Kampanya” ile göz kamaştıran 3 adet BMW 4.18i Gran Coupe 2018 model otomobil sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Kampanyaya katılan 3 şanslı talihlinin belli olacağı çekiliş töreninde, eğlence dolu dakikalar sizleri bekliyor!

Değerli ziyaretçilerin, Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin huzurunda gerçekleşecek çekilişin moderatörlüğünü ünlü radyo programcısı Yasemin Şefik yapacak. 22 Şubat Cuma günü saat 13.00’da Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek çekiliş törenine, neşeli tavırları, birbirinden hit şarkıları ve muhteşem sesiyle Ece Seçkin konuk olacak. Müzikseverler ile bir araya gelecek sevilen şarkıcı, unutulmaz performansıyla coşku dolu dakikalar yaşatacak. Kazanan talihliler ise 1 Mart 2019 tarihinde Posta Gazetesi ile ilan edilecek.

Heyecan dolu çekilişin ardından, Ece Seçkin’in çok özel sahne performansıyla yerinizde duramayacağınız bir eğlenceye hazır olun! Siz de Capacity’nin ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın!

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