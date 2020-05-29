Nissan 2023’e kadar tasarruf tedbirleri ile karlılığa odaklanacak

Dört yıllık plan kapsamında Nissan işini dönüştürmek üzere kârlı olmayan operasyonlarını ve ihtiyaç fazlası tesislerini gözden geçirecek ve yapısal reformlar gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca, üretim kapasitesini, global ürün gamını ve harcamalarını da düzenleyerek sabit giderleri azaltacak. Disiplinli yönetim ile şirket, somut iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak iş alanlarına öncelik vererek bu alanlara yatırım yapacak.

CEO Uchida: “Dengeli büyümeyi hedefliyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Nissan CEO’su Makoto Uchida, “Değişim planımız, aşırı satış büyümesinden ziyade, dengeli büyümeyi güvence altına almayı hedeflemektedir. Şimdi, en yetkin olduğumuz konulara konsantre olarak işimizin kalitesini geliştirecek; finansal disiplin ve birim başı net gelire odaklanarak kârlılık elde edeceğiz. Bu aynı zamanda, yeni bir dönem için “Nissan Değerleri” (Nissan-ness) olarak tanımladığımız kültürü hayata geçirmek ile örtüşmektedir.” Sözlerini kullandı.