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Nissan'dan Renault Grubu'na 478 milyon avro katkı

- Nissan, Renault Grubu'nun 2018 birinci çeyrek gelirine 478 milyon avro katkı sağladı

Nissan'dan Renault Grubu'na 478 milyon avro katkı
İSTANBUL (AA) - Nissan, Renault Grubu'nun 2018 birinci çeyrek gelirine 478 milyon avro katkı sağladı.
Groupe Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Nissan, 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 dönemini kapsayan mali yılının 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
Nissan, Japon Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (JGAAP) göre, açıklamış olduğu mali yılın 4. çeyrek (1 Ocak 2018- 31 Mart 2018) sonuçları ve yeniden değerlendirme işlemlerinden sonra, Renault Grubu'nun 2018 birinci çeyrek gelirlerine net 478 milyon avro katkı sağladı.
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