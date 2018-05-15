Nissan'dan Renault Grubu'na 478 milyon avro katkı - Nissan, Renault Grubu'nun 2018 birinci çeyrek gelirine 478 milyon avro katkı sağladı

İSTANBUL (AA) - Nissan, Renault Grubu'nun 2018 birinci çeyrek gelirine 478 milyon avro katkı sağladı.

Groupe Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Nissan, 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 dönemini kapsayan mali yılının 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Nissan, Japon Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (JGAAP) göre, açıklamış olduğu mali yılın 4. çeyrek (1 Ocak 2018- 31 Mart 2018) sonuçları ve yeniden değerlendirme işlemlerinden sonra, Renault Grubu'nun 2018 birinci çeyrek gelirlerine net 478 milyon avro katkı sağladı.