Ödül yağdı

Tasarım alanındaki en önemli ödül olan 2022 Red Dot Ödülü, otomobil kategorisinde yeni PEUGEOT logosunu taşıyan ilk model olan yeni 308’e verildi. Uluslararası Red Dot Ödülü jürisinin 50 üyesi, çekiciliği, kendine özgü tarzı, tasarım kalitesi ve yenilikçi i-Cockpit’i ile yeni 308’den tüm otomobil tutkunları gibi fazlasıyla etkilendiklerini belirttiler. PEUGEOT, yeni 308 ile 1955 yılında Almanya’da kurulan ve o tarihten günümüze kadar dünya genelinde en iyi tasarımların markası haline gelen bu prestijli ödüle yedinci kez layık görüldü.

Sınıfında standartları tekrar belirleyen ve yeni PEUGEOT logosunu ilk taşıyan model olan yeni 308, tanıtıldığı günden bu yana sayısız ödüle layık görüldü. En son 2022 Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili Ödülü’nün (WWCOTY) sahibi olan yeni 308, şimdi de 1955 yılında Almanya’da kurulan ve o tarihten günümüze kadar dünya genelinde en iyi tasarımların markası haline gelen bu prestijli ödülü kazanma başarısını gösterdi. Otomobil kategorisinde ipi birinci göğüsleyen yeni PEUGEOT 308, çekiciliği, kendine özgü tarzı, tasarım kalitesi ve yenilikçi i-Cockpit’i ile jüriyi etkiledi. Kazanılan ödülle ilgili değerlendirmede bulunan PEUGEOT CEO’su Linda Jackson, “Yeni PEUGEOT 308 ile Red Dot Tasarım Ödülü’nü aldığımız için gururluyuz. Yeni logo, tasarıma gösterilen özen ve tutkuyu simgelerken, logonun tasarımı; özgünlük, çekicilik, işçilik, teknolojik mükemmellik ve yenilik gibi kavramları ifade ediyor. Ürün tasarımı açısından en prestijli ödülü kazanmamız, yeni otomobilimizi tasarlarken doğru bir seçim yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Yeni PEUGEOT 308, 2021’in sonundaki tanıtımından bu yana Red Dot Tasarım Ödülü ile birlikte 11 uluslararası ödülünü kazanmış olurken, PEUGEOT, 2020’de 208 ve SUV 2008, 2017’de SUV 3008, 2016’da Traveller, 2014’te ilk nesil 308 SW ve 2010’da RCZ Coupe modellerinin ardından yeni 308 ile Red Dot ürün tasarımı ödülünü yedinci kez müzesine götürüyor.

Trendlere yön veren tasarım

Yeni 308, ön ızgaranın petek dokusuna entegre edilen, radar ve sensörleri şık bir şekilde gizleyen yeni PEUGEOT logosunu taşıyan ilk model olurken, dinamik tasarımıyla jüriyi fazlasıyla etkilemeyi başardı. Bununla birlikte öndeki dikey ışık imzası, günlük yaşamda daha fazla verimlilik ve güvenlik sağlayan Matrix LED farlarla tamamlanıyor. Arkadaki üç pençeli LED stop lambaları, markanın DNA’sını yansıtıyor.

Kabin, PEUGEOT i-Cockpit® 3D (kompakt direksiyon simidinin üzerinde dijital ekran), akıllı telefon deneyimi yaşatan yeni sezgisel dokunmatik ekranı ve hemen altında i-Toggles yapılandırılabilir tuşlarıyla benzersiz bir görsellik sunuyor. Farklı ayar olanakları bulunan AGR sertifikalı koltuklar gelişmiş ergonomi seviyesiyle sınıfında fark yaratırken, LED ambiyans aydınlatması (sekiz renk seçeneği) ve donanım seviyesine bağlı olarak Alcantara® veya gerçek alüminyum parçalardan yapılan kapı panelleri iç tasarımı tamamlıyor.