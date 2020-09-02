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Onlara en çok gece baktık

sahibinden.com, araç ilanlarına ait Ağustos ayına ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre Ağustos ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, Minivan & Panelvan, Arazi, SUV & Pick-up, Motosiklet ve Ticari Araçlar ilanları takip etti.

Onlara en çok gece baktık

En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Ford ve Fiat olurken model sıralamasında ise Opel - Astra, Renault -Clio, Volkswagen - Passat, Ford - Focus ve Renault - Megane öne çıktı. En çok ilanı verilen Arazi, SUV & Pick-up markası ise Nissan oldu.


sahibinden.com’un Ağustos verilerine göre; en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.


Ağustos ayında en çok ilan verilen otomobil motor hacmi 1301 - 1600 cm3 aralığı olarak belirlendi. Tüm ilanlar arasında, araçların %20’si 100 – 150 bin kilometre aralığında yer alırken, %32’si 50.001 TL - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da, ilan bakanlar Ağustos ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 44 saniye oldu.

Ağustos ayı otomobil verilerini değerlendiren sahibinden.com’un Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan; “Pandemi döneminde sosyal mesafe kavramının hayatımıza girmesiyle birlikte insanlar yalnız seyahat edebilmek için otomobil satın almaya yöneldi. Aynı zamanda Haziran ayı ile birlikte kamu bankalarının araç alıcılarını desteklemek için hayata geçirdiği kredi destek paketleri, pandemi döneminde biriken talebin canlanması ve her sene olduğu gibi yaz aylarındaki mevsimsel etki ile birlikte otomobil sektörü hareketlendi. Haziran-Temmuz ve Ağustos ayları ikinci el araç ticaretinin çok yoğun yaşandığı bir dönem oldu. Bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahibinden.comOpel AstraRenault ClioVolkswagen PassatFord Focus Ve Renault Megane
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