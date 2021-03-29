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Opel Türkiye'de satış Yantaç'a emanet

03 Şubat 2020 tarihi itibariyle Opel Türkiye’nin Satış Müdürü olarak çalışmaya başlayan Yiğit Yantaç, Satış Direktörlüğüne atandı. 

Opel Türkiye'de satış Yantaç'a emanet
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01 Nisan 2021 tarihi itibariyle Opel Türkiye Satış Direktörü pozisyonuna getirilen Yiğit Yantaç Satış Müdürü olarak görev yapıyordu. 

Yiğit Yantaç kimdir?

Yiğit Yantaç iş hayatına yabancı bir bankanın strateji departmanında başladı. Yaklaşık 12 yıl bankacılık sektöründe çalışan, yüksek lisansını da Finans alanında tamamlayan Yiğit Yantaç’ın kariyeri, Stellantis grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye ile 04 Mart 2019 tarihinde Opel markasından sorumlu Finans Müdürlüğü göreviyle kesişti. 

Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Yiğit Yantaç görevine, 01 Nisan 2021 tarihi itibariyle Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin’e bağlı Opel Türkiye Satış Direktörü olarak devam edecektir. 
 

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Opel Türkiye Satış DirektörüOpel TürkiyeYiğit Yantaç
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