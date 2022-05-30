Opel’in Hedefi İlk 5! 

Kısa vadede ilk 5 hedeflerinin, uzun vadede ise elektrifikasyon hedeflerinin ön planda olduğunu vurgulayan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Türkiye otomotiv pazarının önemli bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu sene son çeyrekte bulunurluk problemlerinin aşılması ve lojistik sorunlarının azalması ile pazarın daha da hareketleneceğini öngörüyoruz. Hedefimiz, 2022 yılında 45 bin adetlik satış rakamına ulaşarak her alanda ilk 5’te yer almak. Orta vadede ise elektrikli modellerimizle büyümeyi sürdüreceğiz. 2025’te Türkiye’de 70 bin adetlik satış hedefimiz var ve bunun 10 bini elektrikli modellerden gelecek” dedi.



Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Opel, mobilite alanındaki başarısını hedef yükselterek sürdürüyor. 2021 yılında global çapta başarılı sonuçlar elde ederek büyüme trendi yakalayan Alman devi, 2022 yılında da gelişim grafiğini hedef yükselterek devam ettiriyor. Global çapta yakalanan başarı içerisinde Türkiye önemli bir pay elde etmeyi sürdürüyor. 2022’nin ilk 4 ayında Opel pazarları içerisinde İspanya’yı geride bırakmayı başaran Opel Türkiye, 9 bin adede yakın satışla 5. sıraya yükseldi ve 2022 için hedef koyduğu ‘’her alanda ilk 5’’ mottosu doğrultusunda önemli bir adım attı.

“İlk 5 Ayda Yıl Sonu Hedefimizin %30’unu Gerçekleştirdik”

Türkiye’nin global Opel dünyasında İspanya’yı geride bırakarak 5 büyük pazar içerisine girdiğini vurgulayan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Markamız, adet bazlı bakıldığında 2021 yılını Opel’in global pazarları arasında 6. sırada tamamlamıştı. Ancak 2022 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirdiğimiz 9 bine yakın satışla bu pozisyonumuzu bir sıra yukarıya taşıdık ve İspanya gibi önemli bir pazarı geride bırakarak 5. sıraya yükselmeyi başardık. Bu bize hem gurur veriyor hem de marka içerisindeki dominasyonumuzun artmasını sağlıyor. Bulunduğumuz pozisyonu yıl sonuna kadar korumayı hedefliyoruz. Mayıs ayında da 4 bin adetlik bir satış gerçekleştirerek ay sonu itibarıyla 13 bin adet seviyesine çıktık ve yıl sonu hedefimizin %30’una şimdiden ulaştık” dedi.

“Son Çeyrekte Lojistik Sorunlar Ortadan Kalabilir”

Alpagut Girgin, “Türkiye pazar değerlendirmesine baktığımızda malumunuz ilk 4 ay, tedarikte ve lojistikteki sıkıntılarla geçen bir dönem oldu. Buna karşın kötü bir yıl sonu toplam pazarı öngörmüyoruz. Yılın son çeyreğinde lojistik sorunlarının bir nebze daha azalacağını öngörüyoruz ve bu doğrultuda hem Opel hem de Stellantis grubu olarak 2022 yılı için pazar öngörümüzü 765 bin adet olarak şekillendiriyoruz. Opel olarak bizim hedefimiz ise 45 bin adedin üstüne çıkmak” dedi.

Yeni Opel CEO’su Florian Huettl’ın İlk Ziyareti Türkiye’ye

Girgin, “1 Haziran’da göreve gelen yeni CEO’muz Florian Huettl, ilk pazar ziyaretini de Türkiye’ye yapacak. 2 tam gün olarak gerçekleşecek olan bu ziyarette hem şu anki satış performansımızın hem de İspanya’yı geride bırakarak Opel dünyasında ilk 5 ülke arasında yer almamızın önemli bir payı var elbette. Türkiye pazarının öneminin altını bir kez daha çizeceğiz ve kendisine taleplerimizi ileteceğiz. Türkiye pazarında daha önce çalıştığı için bu değişiklik bize maksimum seviyede avantaj sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“2022 Elektrikliye Geçiş Dönemimiz Olacak”

Elektrikli araçlarda ilerleyen dönemde büyük bir iddiaya sahip olacaklarının vurgusunu yapan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Elektrikli araçlarda Opel olarak iddialıyız. Hem Stellantis Grubu içerisinde hem de sektörde bu konuda öncü marka olmayı hedefliyoruz. Bu sene içerisinde Mokka ve Corsa modellerimizin elektrikli versiyonlarının Türkiye pazarında satışına başlayacağız ancak bu sene için çok agresif bir elektrikli araç hacmimiz yok. 2022’de öncelikli hedefimiz bayilerimizi elektrikli araç eğitimlerimizle bu geçişe alıştırmak, hazırlıklarımızı tamamlamak, müşteri memnuniyetsizliği yaratmayacak şekilde elektrikli araçlara yumuşak bir geçiş sağlamak ve gelecek senenin altyapısını hazırlamak. Dördüncü çeyrek bu açıdan emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir dönem olacak. Dördüncü çeyrekte çok mütevazi şekilde elektrikli araç satışına başlayacağız” dedi.

“2025’te Türkiye Pazarında 10 Bin Adet Elektrikli Opel Satılacak!”

Alpagut Girgin, “Global anlamda Opel olarak sattığımız her 100 aracın %8,5’i elektrikli oldu. Burada Corsa’nın büyük etkisi var. Corsa satışlarımız yüzde 25’e yakın olarak gerçekleşti. İngiltere pazarında elektrifikasyon tahmin ettiğimizin 2.5 katı olurken grubun yüzde 5 hedefi de yüzde 8.5 olarak gerçekleşmiş oldu. 2022 yılında ise markanın yüzde 15’lik hedefi var. Türkiye pazarında da detaylı şekilde devam ettirdiğimiz hazırlıklarımız ve altyapı çalışmalarımızla markamızda yer alan her modelin elektrikli versiyonunu satışa sunmak için çalışıyoruz. Daha pazar tam anlamıyla hazır olmayabilir. Stratejimizi buna göre kurduk ve 2025 yılına gelindiğinde toplam satışlarımızın %15’ini elektrikli araçlar oluşturacak. Yani satışlarımızın 7’de 1 kadarı elektrikli araçlardan gelecek” dedi.

