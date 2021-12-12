Otomobil bulamıyorum diyenlere bize gelin diyorlar

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden olan Suzuki, konfor, teknoloji ve tutumlu hibrit özellikli modelleri için çözüm odaklı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Doğan Trend Otomotiv güvencesi ile “Suzuki’m Yolda” çözümünü bu ay da devam ettiren ve aracın vergiler öncesi fiyatını sabitleyen Suzuki, acil araç ihtiyacı olan müşterilerine ise “Yedek Suzuki’m” programıyla çözüm yaratıyor. Kampanya kapsamında çok özel imkanlarla bireysel Suzuki Vitara kiralama opsiyonu sunuluyor. Bu sayede tedarik gecikmesi yaşamadan araç ihtiyacı olanların imdadına koşan Suzuki, yetkili satıcılarının müşterilerine hızlı çözüm sunabilmesini sağlıyor.

Bir Doğan Holding iştiraki Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye’de pazara sunulan Suzuki, devreye aldığı “Suzuki’m Yolda” ön satış uygulaması ile müşterilerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor. Suzuki’nin teknolojik, konforlu ve hibrit ürün ailesinden yepyeni bir modele sahip olmak isteyenlere sunulan ön satış uygulaması ile sabit fiyat fırsatı da beraberinde geliyor. Bu kapsamda tercih edilecek olan Suzuki ürün yelpazesi içerisindeki modellerin fiyatı, vergiler hariç olmak üzere ön satış esnasında sabitleniyor. Aralık ayında ön satış uygulamasından yararlanacak olan Suzuki müşterileri, yeni otomobillerini seçtikleri modele bağlı olmak kaydıyla, 2022 yılının ilk dört ayı içerisinde teslim alabilecekler.

Yeni aracı beklerken özel ‘Yedek Suzuki’m hizmeti!

“Suzuki’m Yolda” uygulamasına ek olarak ikinci bir hizmeti daha sunan marka, devreye aldığı ön satış uygulamasının yanıda, araçlarını teslim alana kadar dileyen müşterilerine uygun koşullarda Suzuki Vitara kiralama hizmeti sunuyor. Vitara kiralama hizmeti, aylık 5.000TL + KDV bedel karşılığında yapılabiliyor.

Suzuki Hakkında

1920 tarihinde Michio Suzuki tarafından kurulup dokuma tezgahlarıyla başlayan faaliyetini; motosiklet, otomobil, dıştan takma deniz motorları ve ATV araçları olmak üzere genişleten Suzuki Motor Corporation, günümüzün küresel ölçekteki en önemli markaları arasında yer almaktadır. Suzuki bu konumunu endüstri, tasarım, pazarlama ve inovatif alanlarda kazandığı başarılarla taçlandırırken, insan hayatını kolaylaştıran ve teknolojiye yön veren birçok yeniliğe imza atmaya da devam etmektedir. Suzuki otomobilleri ve motosikletleri ile Suzuki deniz motorları, ülkemizde Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilmektedir.

Doğan Trend Otomotiv Hakkında

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş., Doğan Holding çatısı altında otomotiv ve mobilite alanlarında faaliyet göstermektedir. Teknolojik, müşteri odaklı ve keyifli bir deneyim sunan markaları tüketicilerle buluşturuyor. Son dönemde ürün gamına dahil ettiği, elektrikli mobilite ve otomotiv odaklı ürün gamıyla geleceğe yatırım yapıyor.

Doğan Trend Otomotiv’in bugün bünyesindeki markalar ve ürün grupları:

- Otomotiv Grubu: Suzuki, MG (Morris Garages), Wallbox şarj cihazları

- Motosiklet ve Mikro-Mobilite Grubu: Vespa, Suzuki Motosiklet, Piaggio, Moto Guzzi, Aprilia, KYMCO, Silence e-motosikletleri, Bimas Bikes

- Deniz Grubu: Suzuki Marine Deniz Motorları

- Platformlar: suvmarket.com, scootermarket.com, vespastoreturkey.com

Distribütörlüklerin yanında perakende ve kiralama operasyonları da bulunan Doğan Trend Otomotivle ilgili güncel bilgilere www.dogantrend.com adresinden ulaşılabiliyor.