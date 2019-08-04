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Otomobil devi Türkiye'de distribütörlüğü de alacak

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen Grubu'nun Türkiye pazarında tek başına olma yolunda ilerliyor.

Otomobil devi Türkiye'de distribütörlüğü de alacak
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Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biri. 28 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor.

Binek araç, hafif ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz motorları, soğutma sistemleri alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 12 uluslararası markanın temsilcisi olan Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine Volkswagen binek ve ticari araç, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche, Scania’nın 80'in üzerinde modelden oluşan geniş ürün portföyünü sunuyor.

Borsa İstanbul’da halka açık olan Doğuş Otomotiv, 12 temsilciliği, 2 milyonu aşan toplam araç parkı, 550'ye yakın müşteri hizmet noktası, 2 bini aşan çalışanı, ağır vasıta dahil 113 bin 607 adet perakende araç satışı ve 21 bin 767 bin adet ikinci el araç satışı ile Türk otomotiv sektöründe güçlü bir konuma sahip. 

Bu aralar Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kuracağına dönük haberler medyaya yansıdı. Bu konuda resmi açıklama yapılmadı ama yatırımın Türkiye’de gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Resmi kararın Eylül, Ekim gibi açıklanması bekleniyor. Bu bilgiler elbette yeni değil. Biz şimdi yeni bir bilgiyi aktaracağız.

Bize gelen bilgilere göre Türkiye’de yatırımda kararlı görünen Volkswagen Grubu, Türkiye pazarında tek başına olmak istiyormuş. Doğuş Otomotiv ile distribütörlük anlaşmasının bitirerek kendisi gelmek istiyormuş.

Bu operasyon sonucunda da Doğuş Otomotiv yine araçları satmaya devam edecekmiş ama bayi olarak yoluna devam edecekmiş. Operasyon kesinleşir ise Volkswagen marka yönetimlerinde önemli değişiklikler de olacakmış…Para Dergisi

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Volkswagen GrubuDoğuş OtomotivPara Dergisi
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