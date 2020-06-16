Otomobil satışı düzene giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve 9 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren ‘’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile kesinlik kazanan apartman altı galerilerin önünü kapatan yönetmelik, hem sektör hem de vatandaşlarda memnuniyet yarattı. Uzun zamandır beklenen yönetmeliğin ikinci el otomobil ticaretine düzen getireceği, apartman altı ve kaldırım işgalleri ile vatandaşların mağduriyetinin son bulacağı belirtiliyor.

Konuya dair açıklama yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ‘’Uzun zamandır gündemde olan bu yönetmelik sayesinde sektörümüz önemli ölçüde düzene girecek, firmalarımız ticaretlerini daha çağdaş normlarda, daha nitelikli alanlarda yapacaklar. Şehir içerisinde apartman altlarında oto galeri açılamayacağı için vatandaşlarımızın şikayetleri de sona erecek’’ diye konuştu.

Sektörün düzene girmesi ve mesleğin daha nitelikli hale gelmesi için uzun zamandır büyük mücadele verdiklerini anlatan Erkoç, ‘’Bu kararı alan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yasal bir düzenleme olarak somutlaştıran İçişleri Bakanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Ticaret Bakanlığı’na şükranlarımızı sunuyoruz. Ülke genelinde faaliyet gösteren meslektaşlarımızla birlikte bu işi hakkıyla yapmak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Apartman Altlarına Oto Galeri Açılamayacak

Türkiye’nin hemen her ilinde, şehir içerisinde apartman altlarına oto galeri açıldığını, bunun da mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini belirten Erkoç, ‘’İçişleri Bakanlığı’nın oto galerilerinin şehir dışına taşınmasına yönelik yayınladığı genelgeye rağmen oto galeriler kent içinde faaliyetlerine devam ediyordu. Yürürlüğe giren yönetmelik ile beraber bunun da önüne geçilmiş olacak. Oto galeriler öncelikle toplu iş yerlerinde açılabilecek. Tapuda konut olarak görünen yerlerde oto galeri olmayacak. Böylece trafiğin yoğun olduğu semtlerde kümelenmiş oto galerilerin ellerinde bulunan LPG’li araçlar nedeniyle patlama ve yangın riski ortadan kalkacak, oto galeriler satılık araçlarıyla kaldırım ve yolları işgal etmemiş olacak. Herkes rahat bir nefes alacak’’ diye konuştu.

‘’Sektör olarak İkinci El’de Yetki Belgesi Yönetmeliği’ni bekliyoruz’’

Türkiye’de araç ticaretinin önemli ölçüde ayaküstü alım satım yapanlar tarafından gerçekleştiğini, bunun da hem vergi kaybına hem de tüketici mağduriyetlerine sebep olduğunu hatırlatan Erkoç, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bekleyen ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak hayata geçecek olan yetki belgesi alma zorunluluğu Ağustos ayına kadar uzatılmıştı. Bu sürenin tekrar uzatılmaması sektöre çeki düzen getirirken, kayıt dışılığın da önemli ölçüde kalkmasını sağlayacaktır. İlgili Bakanlıklarımızdan bu sürenin tekrar uzatılmamasını talep ediyoruz. Bu yönetmelik çıktıktan sonra Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü İl Ticaret Müdürlükleri tarafından verilen otomobil satıcısı Yetki Belgesi olmadan satış yapılamayacak; Yetki Belgesi olmadan yapılan satışlar bu sayede cezai işleme tabi olacaktır. Yapılan bu çalışmaların akabinde sürekli şikayet ettiğimiz kayıt dışılığın da önüne geçilmesi sağlanacak; mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar araç alım satımı yapamayacağı için mesleğimiz ehil kişilerce yapılabilecektir. Ayrıca Adalet Bakanlığı vasıtası ve Türkiye Noterler Birliği’nin görüşleri ile Ticaret Bakanlığı’nın sistemlerinin birbirlerine entegre olmaları kayıt dışılığın önüne geçilmesinde büyük bir önem arz etmektedir’’ diye konuştu.