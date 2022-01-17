Otomobil satışı e-devletten yapılsın

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yükselen noter harçlarına dikkat çekerek otomobil ticaretinin noterler aracılığıyla değil, e- Devlet üzerinden yapılması gerektiğini ve bu sayede tüketicinin yüksek harçlardan da korunacağını söyledi.

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, her geçen yıl yükselen noter harçlarına dikkat çekti. Otomobil satış ücretinin 305 TL’den 450 TL’ye çıkarıldığını ifade eden Erkoç, otomobil ticaretinin noterler aracılığıyla değil, e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.

rkoç, yaptığı açıklamada ‘’Döviz kurunun artması, üretim ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve arz talep dengesizliği araç fiyatlarının artmasında büyük rol oynuyor. Ancak araç fiyatları yükseldikçe noter harçlarının da yükseldiğini görüyoruz. Otomobil ticareti tamamen beyana dayalıdır. Alıcı ve satıcı online sistemler üzerinden alışverişi gerçekleştirir, otomobil firması da beyannamesi ile devlete vergisini öder. Modern dünyada, tüm gelişmiş ülkelerde sistem bu şekilde işliyor’’ diye konuştu.

Geçmiş dönemde otomobil ticaretinin noterlerden alınmasının gündemde olduğunu, ancak cüzi bir ücret karşılığında yapılması koşuluyla bu sisteme devam edildiğini hatırlatan Erkoç, ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde otomobil ticaretinin noterlerden alınması konusunda çalışılmıştı. Noterlerin talebi üzerine düşük bir noter harcı ile devam edilmesi kararlaştırıldı. Ancak şu an bu rakamın 400 TL’nin üzerine çıktığını görüyoruz. İkinci el otomobil pazarındaki gerilemeyi ve vatandaşın alım gücünün düştüğünü de göz önünde bulundurursak bu ücret ciddi bir masraf kalemi oluşturuyor’’ diye konuştu.

Otomobil ticaretinde online sisteme geçilmesi gerektiğinin altını çizen Erkoç, ‘’Bu alışveriş e-Devlet üzerinden yapılabilir, zaten noterler de bu işlemi gerçekleştirmek için benzer bir sistem uyguluyor. Yetki belgesi olan motorlu araç satıcıları satışlarını yapıp, beyannameleri ile de devlete vergilerini öder’’ dedi.

Erkoç, sistemin kusursuz işlemesi için güvenli ödeme sisteminin kullanılabileceğini de belirterek şunları söyledi:

‘’Alıcı ve satıcıyı korumak amacıyla işlem yapılırken birkaç saat para blokede kalabilir. Ruhsat çıktıktan sonra, herhangi bir sıkıntı yoksa para karşı tarafın hesabına aktarılabilir. Bu sistemler geliştirilebilir. Modern dünyada, gelişmiş hiçbir ülkede ikinci el otomobil satışı noterler aracılığıyla yapılmıyor. Bu konu ile ilgili Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile de görüşüp, talebimizi dile getireceğiz. Türkiye’de artık bu sisteme son verilmesini talep ediyoruz.’’