Otomobilde umut yaz kampanyalarında

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Otomobil pazarı bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 10 daralırken, markalar temmuz ayına 10 bin liraya varan hurda teşvikine ek indirim ve sıfır faizli finansman imkanını ön plana çıkardıkları kampanyalarla girdi.

Türkiye'de 2018'in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 9,82 azalarak 275 bin 870, hafif ticari araç satışları ise yüzde 18,64 gerileyerek 77 bin 478 olarak gerçekleşti.

Pazardaki daralmaya karşı markalar, temmuz ayında aralarında hurda teşvikine ek olarak gerçekleştirdikleri indirim veya 40 bin liraya kadar 15 ay vadeli faizsiz finansman imkanının da yer aldığı kampanyalar hazırladı.



- Renault



Renault, temmuz ayında hurda araç teşvikine ek olarak Symbol'de 7 bin lira, Clio ve Kangoo'da ise 5 bin liralık indirim sağlıyor. Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 60 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.



Renault hafif ticari modellerinde de maksimum 30 bin lira kredi için 15 aya varan vade seçeneklerinde yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Binek modellerde maksimum 40 lira kredi ve 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz imkanı yer alıyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin lira kredi 48 aya kadar yüzde 1,69 faizle sağlanıyor. 150 bin lira kredi ise 48 aya kadar yüzde 1,79 faizle sunuluyor.

Ayrıca Renault Finans’tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı binek perakende satın alımlarında bin lira indirim yapılıyor.



- Fiat



Fiat, temmuz ayında devreye aldığı Süper Teşvik Kampanyası’nda 15 bin liraya varan fiyat avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında, Egea Ailesi ve Fiat Panda, 10 bin liralık hurda teşvikinin yanında 5 bin liralık ek indirim fırsatıyla satılıyor. Ayrıca Egea Ailesi modelleri, ayda 999 liradan başlayan taksitlerle ve 20 bin liraya 20 ay vadeyle 0,99 faizli kredi seçeneğiyle alınabiliyor.

Fiat 500 Ailesinde sunulan avantajlar kapsamında, 500X modelinde Konfor ve Premium paket ile metalik renk fiyat farkı alınmıyor. 2018 model 500L ve 500L Wagon modellerinde ise opsiyonel olarak sunulan açılır cam tavan, panoramik cam tavan, görüş paketi ve stil paketi donanımları hediye ediliyor.





- Nissan



Nissan, Qashqai'yi yüzde 1,29 faiz ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 50 bin liraya kadar finansman desteğiyle sunuyor. X-Trail ise Qashqai ile aynı vade ve faiz oranıyla birlikte 70 bin liraya kadar finansman desteğiyle satın alınabiliyor. X-Trail, ayrıca 3 bin lira farkla 7 koltuklu versiyonuyla Nissan yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.

Nissan Juke almak isteyenlere de peşin indiriminin yanı sıra 48 bin liraya varan finansman desteği sağlanıyor. Juke, mevcut Nissan sahipleri ve onların birinci derecede yakınlarına temmuz ayına özel yüzde 2 özel indirimle satılıyor.



Nissan Micra 5 bin 400 liraya varan peşin alım indirimi veya 30 bin liraya varan finansman desteğiyle sunulurken, Navara'da 50 bin liraya varan finansman desteği sağlanıyor.



Ayrıca 31 Temmuz'a kadar randevu alarak Nissan yetkili servislerine gelen müşteriler araç içi, araç dışı ve motor bölümünde 20 noktanın kontrolünü ücretsiz olarak yaptırabiliyor.



Nissan Türkiye düzenlediği çekiliş kampanyasıyla 27 Temmuz’a kadar Nissan yetkili satış noktalarından Qashqai veya X-Trail satın alan 2 aileye Antalya’da, 3 gece 4 günlük 5 yıldızlı tatil fırsatı sunuyor. Her 100 bin lira için bir çekiliş hakkı kazanan talihliler, eylül ayında Antalya’da dört kişilik aile tatili kazanma şansı elde ediyor.



- Dacia







Dacia’da hurda teşvikine ek olarak Sandero ve Dokker alımlarında 5 bin liralık indirim sağlanıyor. Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 49 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla alınabiliyor.



Dacia’nın hafif ticari araç modeli Dokker’da maksimum 30 bin lira kredi ve 15 aya varan vadeli yüzde sıfır faiz imkanı da bulunuyor.



Binek modellerde ise maksimum 40 bin lira kredi ve 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı yer alıyor.



Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin lira kredi 48 aya kadar yüzde 1,69 sabit faiz oranı bulunuyor. 150 bin lira kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 1,79 sabit faiz oranı sağlanıyor. Diğer yandan Dacia Finans’tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı perakende satın alımlarında bin lira indirim yapılıyor.



- Citroen



Citroen, 2018 model binek ve ticari modellere 20 bin liraya 20 ay yüzde 0,98 faiz fırsatı sunuyor.

C3, C3 Aircross, C- Elysee ve C4 Picasso modellerinde peşin indirim avantajı kapsamında 3 bin liraya varan indirim sağlanıyor.

Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerinde peşin indirim avantajı kapsamında 2 bin 500 liraya varan indirim yapılıyor.



- Hyundai



Hyundai'de temmuz ayında 7 bin 500 liraya varan indirim, yüzde 0,99 faiz oranı ve 10 bin liraya varan hurda indirimden oluşan bir kampanya yer alıyor.

7 bin 500 lira tutarındaki indirim yalnızca 2018 model yılı Tucson 1.6 GDi Elite (otomatik) ve Tucson 1.6 T-GDi Elite Plus 4x4 (otomatik) versiyonlarında uygulanıyor. Kampanyada nakit indirimi ve kredi imkanından birlikte faydalanılabiliyor.

Yüzde 0,99 faizli kredi kampanyaları ise i20 modellerinde 20 bin lira 15 ay, Elantra, i30 ve Tucson modellerinde 50 bin lira 12 ay olarak kullanılabiliyor.

Hyundai i10'da 2 bin 750 lira nakit indirimi ve 20 bin lira 15 ay yüzde 0,99 faizli finansman desteği sağlanıyor. Accent Blue modelinde 4 bin 500 liraya varan nakit indirimiyle satılırken, IONIQ hybrid modelinde 2 bin lira nakit indirim ve 50 bin lira 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı bulunuyor. Kona modelinde de 50 bin lira 12 ay yüzde 0,99 faizli finansman sağlanıyor.



- Ford



Ford, 12 Temmuz'a kadar 2017 model yılı yeni Fiesta, Focus, Mondeo ve C-MAX otomobillerde yüzde 9, 2017 model diğer otomobillerde yüzde 7 kampanya desteği sunuyor.

Marka, 2018 model yılı Ford otomobillerde Her Şey Dahil Finans Paketi ve Ford Options kredisi kullanılması durumunda tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 6 indirim sağlıyor.



Seçili Ford modellerinde yaz kampanyası yüzde 3 indirim fırsatıyla 12 Temmuz’a kadar devam ediyor. Ford otomobillerde Her Şey Dahil Finans Paketi ile Ford Options kullanılmaması durumunda tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden olacak şekilde yüzde 5 takas desteği fırsatı oluyor.

Ford ticari araçlarda ise Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında 45 bin lira 15 ay yüzde sıfır faiz imkanı sağlanıyor.



- Peugeot



Peugeot'nun 208 modeli 10 bin liraya varan hurda indirimine ek 7 bin lira yaz fırsatı ile ayda bin 137 liradan başlayan taksitlerle alınabiliyor.



2008 modelinde ise 8 bin liraya varan hurda indirimine ek 3 bin 500 liralık yaz fırsatı ve bin 771 liradan başlayan taksit imkanı bulunuyor. 66 bin 900 liradan başlayan fiyatıyla yeni 301 de bin 137 liradan başlayan taksitlerle kampanyada yer alıyor.

308 modelinin sınır sayıdaki 130 HP EAT6 tam otomatik versiyonu 114 bin liradan alınabilirken, bu model için de 2 bin 125 liradan başlayan taksit fırsatı sunuluyor.



Markanın 3008 modelinde 40 bin liraya 15 ay yüzde sıfır faiz fırsatı bulunurken, bu araç 2 bin 43 liradan başlayan taksit ve 5 bin liraya varan yaz fırsatıyla satılıyor.



Peugeot Partner Tepee ise 10 bin liraya varan hurda indirimine ek 40 bin liraya kadar kredi veya yüzde sıfır faiz avantajıyla müşterileri bekliyor.



- Toyota



Toyota C-HR, Yaris, Auris ve Corolla 10 bin liraya varan hurda teşvikinden yararlanılabiliyor. C-HR'de indirim 23 bin 150 liraya varırken 50 bin lira 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı da sağlanıyor.





- Honda



Honda'da hurda teşviki avantajının yanı sıra Civic Sedan ve Civic Hatchback’ler için temmuz ayında 20 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli finansman sunuluyor.



- Kia



Kia, binek modellerinde 40 bin liraya 20 aya kadar yüzde 0,99 veya 15 bin liraya 15 aya kadar yüzde sıfır faiz uyguluyor. Marka temmuz ayına özel Cerato modelinde 5 bin liraya, Soul modelinde ise 2 bin 500 liraya kadar indirim yapıyor.



- Skoda



Skoda'da Suberb yüzde 3 indirime ek 8 bin lira hurda teşviki, Fabia yüzde 4,5 indirime ek 10 bin lira hurda teşviki, Octavia yüzde 3 indirim 8 bin lira hurda teşviki ile satılıyor. Diğer modellerde de indirim imkanları bulunuyor.