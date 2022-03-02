Otomobilin piri görev başında

30 yıllık tecrübesiyle otomotiv sektörünün duayen isimlerinden olan Vedat Güler, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’na CEO olarak atandı. Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısını temsil eden, ikinci el otomotiv sektörünün tek çatı kuruluşu olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), 30 yıl boyunca otomotiv sektörünün hemen her kademesinde üst düzey yönetici olarak önemli görevler alan Vedat Güler ile el sıkıştı.

Otomotiv sektörüne Hyundai ile adım atan, akabinde Doğuş Otomotiv’in kuruluş sürecinde yer alan, 14 marka sorumluluğunun yanı sıra 500’ün üzerinde noktadan oluşan bayi yönetimi ve denetimi süreçlerinikuran yöneten, deneyim ve tecrübesiyle markanın stratejik planlama çalışmalarında da etkin görev yapanVedat Güler, MASFED öncülüğünde ikinci el otomotiv sektörüne ilişkin yapılacak projelerle sektöre katkı sağlamaya devam edecek.

Doğuş Otomotiv’de 25 yıl boyunca aktif ve etkin olarak görev yapan Güler, bu çatı altında Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Scania ve DOD markalarının operasyonel ve denetleme süreçlerinde büyük başarılara imza attı. TÜV kapsamında BER ve Bayi Kalite Denetleme süreçlerini yöneten ve dijital showroom projelerine öncülük eden Güler, Volkswagen AG tarafından Golden Pin Ödülü’ne layık görülmüştü.