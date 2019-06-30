Otomotiv firmalarından eğitime destek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen "Yeni Ufuk: Otomotivde İmalat Sanayi" projesi uygulanmaya başlandı.



Proje çerçevesinde kentte görev yapan 20 motorlu araçlar teknolojisi alanı öğretmeni, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasındaki eğitim merkezinde 40 saatlik kurs görüyor.



Otokar, Savunma Sanayi ve Başak Traktör tarafından da desteklenen proje sonrasında hazırlanacak modül kitap, önümüzdeki yıldan itibaren SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ders olarak okutulacak.



İmalat işçiliği ile ilgili kalifiye eleman yetiştirilmesinin amaçlandığı proje için lisede, fabrikalarda üretim hatlarının benzeri atölyeler kurulacak ve öğrenciler dersleri bu atölyede alacak.



İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, meslek liselerinde üretime dönük nitelikli eğitimlerle ilgili projeler geliştirdiklerini belirtti.



Okulları sanayiyle buluşturmanın ve sanayinin ihtiyaç duyduğu ana elemanları okullarda yetiştirebilmenin çabası içinde olduklarını aktaran Durmuş, eğitimlerine başlanan MARKA destekli projede emeği geçen herkesi tebrik ederek, projenin mesleki eğitim alanındaki yeniliklere örnek olmasını diledi.

SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şumnulu da proje kapsamında otomotivde bant ve imalat işçiliğini anlatan bir modül kitabının yazılacağını, bu modülün önümüzdeki yıldan itibaren okullarında okutulacağını belirtti.



Bu sayede okullarda satış sonrası servis işçiliği eğitiminin yanında otomotiv imalat işçiliğini de öğrenecek olan öğrenciler için mezuniyet sonrası istihdam alanlarının genişletilmiş olacağına işaret eden Şumnulu, emeği geçenlere, proje paydaşları tüm firmalara, öğrencileri adına teşekkür etti.