Otomotiv ihracatında yılın rekoru kırıldı!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, temmuzda otomobiller ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında önemli artış kaydedildi. Toplam 2.9 milyar dolarlık satış, otomotivde 2019’da aylık bazda en yüksek ihracat oldu. Bu rakam otomotiv endüstrisinin tarihinde aylık bazda ulaşılan dördüncü en yüksek dış satış rakamı olarak kayıtlara geçti.



Türkiye’nin dış satışında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 18 olarak gerçekleşti.



ABD'ye ihracatta yüzde 55 artış



Geçen ay, Türkiye’nin otomotiv ihracatında Almanya, 413.6 milyon dolarla en fazla dış satış yapılan ülke oldu. Artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.



Otomotivde ikinci büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 20’lik artışla 385.8 milyon dolara yükseldi. Üçüncü sıradaki İtalya pazarında ise 269.2 milyon dolar dış satışla yüzde 6’lık artış elde edildi.



Sektörde, temmuz ayında önemli pazarlardan Hollanda’ya yüzde 131 artışla 146.2 milyon, ABD’ye yüzde 55 yükselişle 138.3 milyon ve Polonya’ya da yüzde 37 artışla 109.5 milyon dolarlık ihracat yapıldı. ABD’ye ihracat artışında, sektörün alt ürün grubundaki binek otomobillerde yüzde 343, otobüs, minibüs ve midibüsteki yüzde 100’e ulaşan yükselişler etkili oldu.



Hollanda’ya sektörün alt ürün grubundaki eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki yüzde 319, binek otomobillerdeki yüzde 68’lik dış satış artışları da dikkati çekti.