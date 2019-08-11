Bakanlığın konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, otomotiv sanayi uluslararası mevzuat uyumunun sağlanması süreciyle büyük gelişme göstermeye devam ediyor. Gümrük Birliği sonrasında, AB otomotiv mevzuatının uyumlaştırma çalışmaları Bakanlık tarafından yürütülürken, bugüne kadar otomotiv sektörünü ilgilendiren 340 mevzuat ve mevzuat değişikliği yayımlanarak yürürlüğe konuldu.



BREXİT ETKİLEMEYECEK



Uluslararası mevzuat değişiklikleri çerçevesinde Türkiye'deki mevzuat da güncellenmeye devam ediliyor. Dün yayınlanan tebliğ değişikliğiyle olası Brexit durumunda otomotiv sektörünce kullanılan ve Birleşik Krallık Onay Kuruluşunca düzenlenmiş tip onayına sahip otomotiv ürünlerinin, söz konusu tip onaylarının geçerliliğinin sürdürülmesine yönelik iş ve işlemler düzenlendi. AB'nin kendi otomotiv sanayicileri için yaptığı düzenlemelerle uyumlu şekilde, paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanan değişiklikle, otomotiv sanayicilerinin Birleşik Krallık'ın AB'den muhtemel ayrılığından olumsuz etkilenmemesi sağlandı. Kaynak: Otomotiv sanayisini rahatlatan düzenleme