Otomotiv Sektörüne Nefes Aldırıyor: BİRARABAM

Son bir yılda gerçekleşen döviz kurundaki artış oranları araç satış oranlarında düşüş yaşanmasına neden oldu. Vatandaş için araç sahibi olmak zorlaşırken sektörde bir ilki gerçekleştiren Birabam ile ilgili olarak Murat Çiftçi;



“Birevim, alt markası olan Birarabam ile faiz ya da vade farkı ödemek zorunda kalmadan araba sahibi olmanızı sağlıyor. Şu ana kadar yüzlerce aile Birarabam yöntemleriyle otomobil sahibi oldu, binlerce aile de arabasına kavuşmak için başvuru yapıyor. Müşterilerimize 70 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. Böylelikle hiç peşinat vermeden araba sahibi olabildiğiniz gibi küçük taksitlerle de ödeme imkanı buluyorsunuz. Bunların yanında dileyen müşterilerimiz sıfır ya da ikinci el araba alabiliyor. 2019 yılında hedefimiz, binlerce aileyi hayalindeki arabayla buluşturmak.” şeklinde konuştu.



Birevim Hakkında:



“Bir evim olsun” diyen milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirmek ve mutluluğuna ortak olmak amacıyla 2016 yılında Murat Çiftçi tarafından kurulan Birevim, gelecekte Türkiye ve dünyada hâkim olacak faizsiz ev sahibi olma ihtiyacı için bir iş modeli olarak geliştirildi. Ev, arsa, işyeri gibi gayrimenkullerin faizsiz ve uygun maliyetli alınmasının faaliyetlerinin ana hatlarını oluşturduğu Birevim, yenilikçi ve dinamik ekibi ile sektörün öncülerinden olmaya devam ediyor. Ülke ekonomisi için değer yaratma sorumluluğu ile sürdüren Birevim, bireylerin küçük birikimlerini ekonomiye kazandırma hususunda önemli yapı taşlarından biri olmayı hedefliyor.