Otomotivciler ÖTV matrah düzenlemesi ve indirim bekliyor

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, geçen ay yapılan ÖTV düzenlemesinin indirim değil ‘düzenleme’ olduğunu ifade ederek, “Pandeminin yarattığı çip ve tedarik sorunlarının ötesinde hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin lokomotif sektörü olan otomotiv sektörümüz ÖTV matrah düzenlemesi ile indirim bekliyor” dedi.

Son çıkarılan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik arttırılan gümrük vergisine de değinen Torun, “Elektrikli araçlarda yüzde 10 olan gümrük vergisi yüzde 20’ye çıkarıldı. Zaten yavaş giden satışlarımız bu vergi ile daha da düşecek” uyarısında bulundu.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun otomotiv sektörünün genel bir manzarasını değerlendirerek hem ülkemizde hem de dünya ekonomisinde son derece önemli yere sahip otomotivin lokomotif sektör olduğunu söyledi. Lokomotifin son gelişmeler ışığında makas değiştirdiğini hatırlatan Torun, “Dünyada dijitalleşme, mobilite, elektrikli araçlar ile sektör önemli bir değişim içinde. Türkiye’de bu süreçten ayrı değil ancak alınan kararlar ile bizde bu makas çok daha hızlı değişiyor” dedi.

“ÖTV matrahı düzenlenmeli”

26 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldığını ifade eden EGOD Başkanı Torun, “ Karar bir ÖTV indirimi değil, ÖTV düzenlemesi. Böylelikle daha önce bakanlar kurulunda olan yetki alınıp Cumhurbaşkanı’na ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi verildi” dedi.

Bununla birlikte uzun süredir sektörün kanayan bir yarası olan aracın bayiden satışı tamamlandıktan sonra aksesuar olarak geçen oto kuaför, boya koruma, ek garanti gibi hizmet ve malların ÖTV’ye tabi olup olmadığına dair konunun netliğe kavuştuğunu vurgulayan Torun, “Araçların teslim sonrasındaki boya koruma, kuaför, ek garanti gibi hizmetlere ilişkin bedellerinin ÖTV’ye tabi olmadığı açıkça yayımlandı ve büyük bir sorun çözülmüş oldu. Görüldüğü gibi bu da bir ÖTV indirimi değil” diye konuştu.

Acilen ÖTV matrahlarında iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini ifade eden Torun, “Çünkü ÖTV matrahında yüzde 80 dilimine giren araç neredeyse kalmadı. Yüzde 80 dilimin altında 4-5 araç modeli bulunuyor. Araçlar yüzde 90-95 ÖTV matrahı diliminde. Bu konuda iyileştirme yapılırsa araç fiyatlarına da yansıyabilir” dedi.

“Gümrük vergisi fiyatları yükseltecek”

Elektrikli araçlara yönelik gümrük vergisinin arttırılmasının da sektörü olumsuz etkileyeceğini söyleyen Torun, “2030 yılında tamamen içten yanmalı motorları bitirmeyi planlayan İngiltere ve 2035 yılına kadar aynı durumu planlayan AB ülkelerinde elektrikli ve hibrit araç satışları ülkemize oranla çok daha yüksek. Zaten oransal olarak geride olduğumuz bir konuda gelen yeni vergiler elektrikli araç satışlarımızı olumsuz etkileyecektir” dedi.

Ülkemizde ise geçen yıla göre çok daha fazla artan elektrikli ve hibrit satış adetlerinin yıl sonunda daha fazla artacağını beklediklerini ancak 31.07.2022 de Resmi Gazete’de yayınlanan kanuna göre elektrikli araçların gümrük vergisinin yüzde 10’dan yüzde 20 e yükseltildiğini vurgulayan Torun, sözlerini şöyle tamamladı:

Uygulama 15 gün sonra başlayacak. Bu vergi artışı kararı elektrikli araç satışlarını maalesef olumsuz etkileyecektir. Vergi konusu ülkemizde fiyatı doğrudan ve güçlü olarak etkilemeye devam ediyor. Beklentimiz bunun düşmesi ve tüm dünyada otomotiv sektöründe var olan makas değişimine Türkiye’nin de ayak uydurabilmesi”