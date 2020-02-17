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Otomotivden kötü haber

Otomotiv ana sanayi üretimi ocak ayında geçen yıla göre aynı seviyede kalarak 109 bin 783 adet oldu.

Otomotivden kötü haber
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Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) yayınladığı bültene göre, otomobil üretimi ocakta yüzde 6 artarak 75 bin 396 adet olurken, ticari araç üretimi ocakta yüzde 11 azaldı.

Üretim ağır ticaride yüzde 43, hafif ticaride yüzde 9 geriledi.

Otomotiv ana sanayi ihracatı ocakta yüzde 4 azalarak 89 bin 962 adet oldu.

Otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 60 bin 438 adet oldu, ticari araç ihracatı yüzde 15 azaldı.

İhracat yüzde 4 artışla 2.46 milyar dolara çıktı.

Ağır ticari araç dahil toplam pazar ocak ayında yüzde 89 artışla 28 bin 25 adet, otomobil pazarı yüzde 101 artışla 22 bin 16 adet oldu .

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