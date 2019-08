"Otomotivi ikinci el ayakta tutacak"

Son yılların en zorlu virajından geçen otomotiv sektörü, yılı en az hasarla atlatmak için yoğun çaba içerisinde. İkinci el piyasasındaki hareketlenmenin, sektörün yaralarını sarabileceği düşünülüyor.



Hareketlenme eğilimine giren ikinci el pazarına ilişkin değerlendirmede bulunan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "İki kez uzatılan ÖTV indirimi uygulaması nedeniyle ikinci el pazarındaki fiyatlarda yaşanan yüzde 10’lara varan düşüşler özellikle bizler gibi filo kiralama şirketlerine çok olumsuz bir şekilde yansımıştı. Bugün gelinen noktaya baktığımızda ise, ikinci el piyasasının normal seyrine dönme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Buna filo kiralamada uygulanan Türk Lirası bazlı sözleşme şartı da eklenince, bizler çok daha tutarlı ve güvenilir fiyatlandırma ve finansal stratejiler hazırlayabilir duruma geldik" dedi.



Vural Ak, şöyle devam etti: "Şu anda perakende satışlara baktığımızda ise sıfır otomobil fiyatlarının nispeten yüksek kalmaya başladığı görülüyor ve bu nedenle tüketiciler, tercihlerinde ikinci el araçlara yöneliyorlar. Bu noktada tüketicilerin güvene çok önem verdiğini görüyoruz. Son dönemde değişen ikinci el taşıtların ticaretine yönelik yönetmelik gereğince artık araç ekspertizleri ve garanti konusu da bunu destekler hale geldi.



Aracın ekspertizi, kilometresi ve araç geçmişleri, ikinci el araç sektörünün gelişimi açısından çok büyük önem arz ediyor. İşini doğru ve dürüst yapan, sattığı araçların geçmişini iyi bilen ve arkasında duran şirketler çok daha başarılı olarak yollarına devam edecekler. Biz de Intercity olarak Türkiye genelindeki 8 adet perakende satış noktamızla direkt olarak son kullanıcılara 6 ay sınırsız km garanti ve 10 gün içerisinde koşulsuz değişim sloganı ile hizmet veriyoruz.



İkinci el pazarıyla ilgili son verilerine bakıldığında da, ocak ayında 458 bin 80 adet olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarının her ay artarak mayıs ayında 643 bin 643 adede ulaştığını görüyoruz. İlk 6 ayda ise ikinci el toplam satışları 3 milyon 244 bin 378 adet olarak gerçekleşti. Sıfır araç pazarında yılsonunda yüzde 60’lara varan bir daralmadan bahsedilirken ikinci el tarafında tablonun daha iyimser bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz.



İkinci el pazarında otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 2017 yılında 6,5 milyon adet olarak gerçekleşirken 2018 yılında bu rakamlar 6,8 milyon seviyesine ulaşmıştı. 2019 yılında ise 2018’e göre yüzde 5’lik bir daralma yaşansa da pazarın 6,5 milyon adetlerde ve 2017 yılı seviyesinde kapanmasını bekliyoruz.

Gelinen noktada sıfır otomobil ile ikinci el satışları arasındaki fark 1’e 16’ya yükselmiş durumda. Bir milyonluk pazara ulaştığımız yıllarda bu rakam 1’e 6 olarak kayıtlara geçmişti. Faiz oranlarında beklenen düşüş ve bankaları kredi vermeye teşvik eden uygulamaları, ikinci el pazarının da pozitif yönde etkiliyor. Şu an her marka ve model ikinci el otomobil almanın en uygun zamanlarından biri diyebiliriz."



“Filo müşterileri de ikinci ele yöneliyor”



Türkiye filo kiralama sektörünün bugün sıfır araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yeni bir baskı altında olduğunu belirten Ak, "Sıfır araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sektör olarak filo müşterilerimize nispeten yüksek maliyetler çıkartmak zorunda kalıyoruz. Buna bağlı olarak da müşterilerimiz, araç ihtiyaçlarını öz sermayelerini kullanarak ikinci el otomobil ile karşılamaya yöneliyorlar ki bunun, içerisinde bulunduğumuz finansal koşullar dikkate alındığında çok da doğru bir hamle olmadığını söylemek gerekiyor. Bugünkü gibi paranın ve kredinin pahalı ve zor bulunduğu günlerde araç sahibi olmak şirketler için mantıklı ve avantajlı değil. Kiralamanın eskisinden bile daha doğru bir karar olduğu aşikar. Eldeki parasal imkanı şirketler kendi islerine yatırıp mali tablolarını daha düzgün ve güçlü tutmalı, ihtiyaçları olan araçları bu krizden sağlam çıkmış, bildik, güçlü filo kiralama şirketlerinden kiralamaları gerekmekte. İçerisinde bulunduğumuz dönemde en akıllıca hareket budur" diye konuştu.