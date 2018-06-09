Otopratik’ten bayram seyahatinde yola çıkacaklara tüyolar Brisa’nın 360 derece hizmet sunan araç bakım mağaza zinciri Otopratik, bayram döneminde uzun yola çıkacak olan sürücüleri araç bakımı konusunda uyardı. Otopratik, yolda kalmamak için alınacak basit önlemler ve araç bakımı ile keyifli ve güvenli bir sürüşün mümkün olduğunu belirtti.

GAZETE EKONOMİ - Brisa’nın hızlı ve güvenilir araç bakımı mottosuyla oluşturduğu Otopratik, Ramazan Bayramı döneminde emniyetli ve konforlu yolculuklar için araç sahiplerini araçlarının bakımı konusunda uyarırken, sürücülerin yola çıkmadan önce alacakları basit önlemlerle kazaları büyük oranda önleyebileceklerine değindi. Otopratik ayrıca, araçların ve lastiklerin düzenli olarak uzmanlar tarafından bakıma alınmasının sürüş deneyimini emniyetli ve konforlu bir hale getireceğini ifade etti.



Otopratik emniyetli sürüş için araç ve lastik bakımının ipuçlarını açıkladı



Otopratik, araç sahiplerinin yolculuğa çıkmadan önce basit önlemlerle emniyetli bir sürüş gerçekleştirebileceklerini belirtiyor. Bununla birlikte lastiklere ve araca düzenli olarak bir uzman tarafından bakım yapılması da hem ürün ömrünü uzatıyor hem de emniyetli bir sürüş deneyimini güvence altına alıyor.



Araç sahiplerinin alması gereken önlemler:



- Aracınızda ilk yardım çantası olduğundan emin olun.

- Aracınızda yedek lastiğin sağlam ve havasının tam olduğundan emin olun, takım ve avadanlıklar (kriko, bijon anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida ve pense) araç üzerinde tam ve eksiksiz olarak bulundurun.

- Aracınızda çekme halatı ve takozların olduğundan emin olun.

- Reflektörler ve fosforlu yelekler bulundurmak olması ve yok ise tamamlanmalıdır.

- Aracınızda her duruma karşı taşınabilir çok amaçlı elektrikli çakmak pompası ve takviye kablosu bulundurun.

- Aracınızın iç ve dış temizliği yola çıkmadan önce yapılmalı, araç içinde kapalı alanda uzun zaman geçirileceği için aracın iç temizliğinin yapılması tozlardan olabileceği kadar temizlenmesi yolculuk edenler ve özellikle çocuklar için çok önemlidir.

- Aracın emniyet kemerleri ve tertibatı elle teker teker kontrol edilmeli ve sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalı.

- Son olarak yola çıkmadan önce dinlenilmeli, uykulu yorgun ve alkollü yola çıkılmamalı, güvenli sürüş için kurallara tam ve eksiksiz olarak riayet edilmeli. En fazla 4 saat dinlenmeden araç kullanılmalı ve en az 30 dk mola verilmeli ve bir gün içinde en çok 8 saat araç kullanılmalı. Eğer yolculuk 8 saatten fazla sürecek ise yedek bir sürücü ile dönüşümlü olarak araç kullanılmalı. En önemlisi gece yolculuğundan mümkün olduğu kadar kaçınılmalı ve gündüz yolculuğu tercih edilmeli.



Bakım ve işlemler:



- Lastiklerin durumu kontrol edilir.Eski lastiklerin değişmesi gerekir. (Lastiklerin diş ve kanal derinliği 3 mm’den fazla olmalı. Lastiklere baloncuk oluşmuş ise kesinlikle yenisi ile değiştirilmeli ve yedek lastik kontrol edilmeli.)

- Aracın ön düzen ayarları (rot-balans-kamber-kaster) yapılır ve ön takımdaki boşluk ve vuruntular rotlar, rotiller, tablalar, akslar, salıncaklar ve fişekler kontrol edilir.

- Aracın amortisörleri, amortisör takozları ve diğer süspansiyon sistemleri incelenir. Patlak amortisörler araçta vuruntuya, savrulma ve kaymalara neden olacağı için yenisi ile değiştirilir.

- Aracın fren tertibatı gözden geçirilir ve hidrolik sıvısı tamamlanır, gerekli ise disk ve balatalar değiştirilir.

- Aracın vantilatör kayışı ve triger kayışı incelenir, eskimiş aşınmış yaralanmış ve çatlaklar oluşmuş ise yenisi ile değiştirilir.

- Aracın motor ve şanzıman yağları kontrol edilir ve eksik ise tamamlanır, değişim zamanı gelmiş veya yaklaşmış ise değiştirilir. Hava ve yağ filtreleri gerekiyor ise değiştirilir veya yakın zamanda değişmiş ise hava filtresi basınçlı hava ile temizlenir.

- Araçta LPG sistemi mevcut ise bakımı ve ayarları yapılır.

- Aracın soğutma sıvıları ölçülür ve eksik ise tamamlanır, cam suyu doldurulur, silecekler ve silecek süpürgeleri kontrol edilir ve eski ise değiştirilir.

- Konforlu yolculuk için aracın klima ve havalandırma sistemi kontrol edilir ve gerekirse klima gazı bastırılır, polen filtresi kesinlikle yenisi ile değiştirilir.

- Aracın aydınlatma ve sinyalizasyon ekipmanları gözden geçirilir, var ise patlak lambalar yenisi ile değiştirilir, hepsinin sağlam ve eksiksiz olduğundan ve çalıştığından emin olunur. Eğer farlarda sararma ve matlaşma var ise aydınlatma zayıf olacağından farlar silinir. Farlarda çatlak ve kırık var ise yenisi ile değiştirilir.

- Aracın aynaları ve camları gözden geçirilir, kırık ve çatlak olanlar yenisi ile değiştirilir.

- Aracın aküsü ölçülür ve aracın dinamosunun aküyü şarj edip etmediği gözden geçirilir.

- Aracın ateşleme sistemi incelenir, buji, buji kabloları eski ise değiştirilir. Bunlar, yakıt sarfiyatında ve çekişte önemli payı bulunan parçalardır.

- Aracın tüm göstergeleri ve sigortaları gözden geçirilir, arızalı olan sigortalar değiştirilir. Özellikle hararet ve yakıt göstergeleri çok önemlidir, yanlış okuma yapan var ise tamir edilir.